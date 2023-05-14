Шумков объяснил жителям сгоревшего микрорайона Смолино, когда они смогут отстроить дома

15 мая 2023 в 16:30 Размер текста - 17 +

Курганский губернатор пояснил, когда можно заново отстроить Смолино Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков объяснил жителям микрорайона Смолино, когда можно будет заново отстроить дома на месте сгоревших. Об этом рассказал корреспондент URA.RU с места встречи властей и главы МЧС с погорельцами. «Если вы решите строить в Смолино заново дома, необходимо сделать просчет возведения дамбы, потому что разрешения на строительство в затопляемой зоне вам выдавать не будут», — сообщил аспекты проблемы Шумков. По его словам, выдача разрешений на новые строительства в Смолино возможно будет лишь после возведения дамбы. Шумков дал задание мэрии просчитать примерную смету возведения основания дамбы. Только после решения вопроса с подтоплением, можно будет говорить о восстановлении домов в Смолино. В ином случае выдача разрешений будет незаконной. Ранее URA.RU сообщало, что в курганский микрорайон Смолино приехал министр МЧС Александр Куренков и глава Курганской области. Они встречаются с жителями, потерявшими свои дома в пожарах 7 мая.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков объяснил жителям микрорайона Смолино, когда можно будет заново отстроить дома на месте сгоревших. Об этом рассказал корреспондент URA.RU с места встречи властей и главы МЧС с погорельцами. «Если вы решите строить в Смолино заново дома, необходимо сделать просчет возведения дамбы, потому что разрешения на строительство в затопляемой зоне вам выдавать не будут», — сообщил аспекты проблемы Шумков. По его словам, выдача разрешений на новые строительства в Смолино возможно будет лишь после возведения дамбы. Шумков дал задание мэрии просчитать примерную смету возведения основания дамбы. Только после решения вопроса с подтоплением, можно будет говорить о восстановлении домов в Смолино. В ином случае выдача разрешений будет незаконной. Ранее URA.RU сообщало, что в курганский микрорайон Смолино приехал министр МЧС Александр Куренков и глава Курганской области. Они встречаются с жителями, потерявшими свои дома в пожарах 7 мая.