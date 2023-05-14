Шумков объяснил жителям сгоревшего микрорайона Смолино, когда они смогут отстроить дома

Губернатор Курганской области Вадим Шумков объяснил жителям микрорайона Смолино, когда можно будет заново отстроить дома на месте сгоревших. Об этом рассказал корреспондент URA.RU с места встречи властей и главы МЧС с погорельцами.
«Если вы решите строить в Смолино заново дома, необходимо сделать просчет возведения дамбы, потому что разрешения на строительство в затопляемой зоне вам выдавать не будут», — сообщил аспекты проблемы Шумков. По его словам, выдача разрешений на новые строительства в Смолино возможно будет лишь после возведения дамбы.
Шумков дал задание мэрии просчитать примерную смету возведения основания дамбы. Только после решения вопроса с подтоплением, можно будет говорить о восстановлении домов в Смолино. В ином случае выдача разрешений будет незаконной.
Ранее URA.RU сообщало, что в курганский микрорайон Смолино приехал министр МЧС Александр Куренков и глава Курганской области. Они встречаются с жителями, потерявшими свои дома в пожарах 7 мая.
Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.