14 мая 2023

Шумков объяснил жителям сгоревшего микрорайона Смолино, когда они смогут отстроить дома

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Смолино. Последствия пожара. Курган, смолино
Курганский губернатор пояснил, когда можно заново отстроить Смолино Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков объяснил жителям микрорайона Смолино, когда можно будет заново отстроить дома на месте сгоревших. Об этом рассказал корреспондент URA.RU с места встречи властей и главы МЧС с погорельцами.

«Если вы решите строить в Смолино заново дома, необходимо сделать просчет возведения дамбы, потому что разрешения на строительство в затопляемой зоне вам выдавать не будут», — сообщил аспекты проблемы Шумков. По его словам, выдача разрешений на новые строительства в Смолино возможно будет лишь после возведения дамбы.

Шумков дал задание мэрии просчитать примерную смету возведения основания дамбы. Только после решения вопроса с подтоплением, можно будет говорить о восстановлении домов в Смолино. В ином случае выдача разрешений будет незаконной.

Ранее URA.RU сообщало, что в курганский микрорайон Смолино приехал министр МЧС Александр Куренков и глава Курганской области. Они встречаются с жителями, потерявшими свои дома в пожарах 7 мая.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков объяснил жителям микрорайона Смолино, когда можно будет заново отстроить дома на месте сгоревших. Об этом рассказал корреспондент URA.RU с места встречи властей и главы МЧС с погорельцами. «Если вы решите строить в Смолино заново дома, необходимо сделать просчет возведения дамбы, потому что разрешения на строительство в затопляемой зоне вам выдавать не будут», — сообщил аспекты проблемы Шумков. По его словам, выдача разрешений на новые строительства в Смолино возможно будет лишь после возведения дамбы. Шумков дал задание мэрии просчитать примерную смету возведения основания дамбы. Только после решения вопроса с подтоплением, можно будет говорить о восстановлении домов в Смолино. В ином случае выдача разрешений будет незаконной. Ранее URA.RU сообщало, что в курганский микрорайон Смолино приехал министр МЧС Александр Куренков и глава Курганской области. Они встречаются с жителями, потерявшими свои дома в пожарах 7 мая.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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