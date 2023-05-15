Военный аналитик раскрыл, как обезопасить российскую авиацию от ударов Украины

Военный аналитик Прохватилов призвал выбирать случайные маршруты и время для боевых заданий авиации

16 мая 2023 в 07:02 Размер текста - 17 +

Украина не успеет нанести удар по авиации РФ без разведданных о ее полете, сказал Владимир Прохватилов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Необходимо использовать генератор случайных чисел при выборе времени и маршрута для боевых заданий российской авиации, чтобы противник не смог ее сбить по заранее полученным данным о предстоящем полете. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился военный аналитик, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов. «Есть способ защиты, чтобы наши самолеты и вертолеты не сбивали. Нужно сделать так, чтобы противник не знал ни время, ни место вылета на боевое задание нашей авиации. Для этого нужно создать базу данных возможных маршрутов, которых должно быть не менее 10. Причем производиться они должны с разных аэродромов. Кроме того, определять время и маршрут вылета на бомбардировку нужно с помощью генератора случайных чисел», — сказал Владимир Прохватилов. Он подчеркнул, что необходимо максимально скрыть данные по работе авиации. «В самый последний момент, когда самолеты уже загружены высокоточными планирующими бомбами, стоят на взлетной полосе, тогда они получают задания на вылет по тому или иному маршруту. Время вылета определить за сутки или за несколько часов до вылета. За это время противник не успеет выдвинуть свои ЗРК (зенитные ракетные комплексы), тем более в те районы, которые он не знает. Можно еще раз изменить маршрут, когда самолеты уже поднялись в воздух снова с помощью генератора случайных чисел», — объяснил эксперт. Ранее в Брянской области упали четыре воздушных судна России — два вертолета Ми-8, истребитель-бомбардировщик СУ-34 и истребитель Су-35. По неподтвержденным данным, с происшествием могут быть связаны украинские военные. Во время крушения пострадала женщина. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Необходимо использовать генератор случайных чисел при выборе времени и маршрута для боевых заданий российской авиации, чтобы противник не смог ее сбить по заранее полученным данным о предстоящем полете. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился военный аналитик, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов. «Есть способ защиты, чтобы наши самолеты и вертолеты не сбивали. Нужно сделать так, чтобы противник не знал ни время, ни место вылета на боевое задание нашей авиации. Для этого нужно создать базу данных возможных маршрутов, которых должно быть не менее 10. Причем производиться они должны с разных аэродромов. Кроме того, определять время и маршрут вылета на бомбардировку нужно с помощью генератора случайных чисел», — сказал Владимир Прохватилов. Он подчеркнул, что необходимо максимально скрыть данные по работе авиации. «В самый последний момент, когда самолеты уже загружены высокоточными планирующими бомбами, стоят на взлетной полосе, тогда они получают задания на вылет по тому или иному маршруту. Время вылета определить за сутки или за несколько часов до вылета. За это время противник не успеет выдвинуть свои ЗРК (зенитные ракетные комплексы), тем более в те районы, которые он не знает. Можно еще раз изменить маршрут, когда самолеты уже поднялись в воздух снова с помощью генератора случайных чисел», — объяснил эксперт. Ранее в Брянской области упали четыре воздушных судна России — два вертолета Ми-8, истребитель-бомбардировщик СУ-34 и истребитель Су-35. По неподтвержденным данным, с происшествием могут быть связаны украинские военные. Во время крушения пострадала женщина.