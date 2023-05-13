Baza: 9 человек погибли при крушении вертолетов Ми-8 и самолетов Су-34 и Су-35 в Брянской области

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Во время падения самолетов и истребителей в Брянской области погибли девять человек Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Во время крушений двух вертолетов Ми-8, истребителя-бомбардировщика СУ-34 и истребителя Су-35 погибли девять человек — члены экипажей. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

«Девять человек погибли сегодня в результате крушения вертолетов Ми-8 и самолетов Су-34 и Су-35 в Брянской области», — говорится в сообщении. Все погибшие находились на бортах вертолетов и истребителей, которые упали в Брянской области за сутки.

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Что известно о крушении вертолетов и истребителей в Брянской области

Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны России для подтверждения информации о числе погибших. Ответ ожидается.

Во время падения вертолета Ми-8 в Брянской области в городе Клинцы пострадала женщина. Она была доставлена в больницу. Минобороны России еще не комментировало информацию о крушениях.

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Во время крушений двух вертолетов Ми-8, истребителя-бомбардировщика СУ-34 и истребителя Су-35 погибли девять человек — члены экипажей. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Девять человек погибли сегодня в результате крушения вертолетов Ми-8 и самолетов Су-34 и Су-35 в Брянской области», — говорится в сообщении. Все погибшие находились на бортах вертолетов и истребителей, которые упали в Брянской области за сутки. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны России для подтверждения информации о числе погибших. Ответ ожидается. Во время падения вертолета Ми-8 в Брянской области в городе Клинцы пострадала женщина. Она была доставлена в больницу. Минобороны России еще не комментировало информацию о крушениях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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