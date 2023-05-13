Что известно о крушении вертолетов и истребителей в Брянской области

В Брянской области за сутки упало четыре воздушных судна России
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Брянской области за сутки упали четыре воздушных судна России — два вертолета Ми-8, истребитель-бомбардировщик СУ-34 и истребитель Су-35. URA.RU собрало всю информацию об инцидентах.
- Первый вертолет Ми-8 упал в городе Клинцы Брянской области, в 45 километрах от границы с Украиной. Он рухнул рядом с жилым домом. По предварительной информации, крушение произошло из-за возгорания двигателя. Из-за падения вертолета пострадала одна женщина. Она была доставлена в больницу. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.
- Также в Брянской области потерпел крушение еще один вертолет Ми-8. Это произошло в Унечском районе Брянской области, рядом с деревней Волкустичи. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов подтвердил эту информацию.
- Позже рядом с границей Украины разбился многофункциональный истребитель-бомбардировщик Су-34. По предварительной информации, его экипаж погиб. Пилот и штурман не смогли катапультироваться.
- На территории Клинцовского района ввели план «Перехват». По предварительной информации, там ищут диверсантов, которые могут быть причастны к атаке на Ми-8 и Су-34.
- Су-35 также потерпел крушение в Брянской области. Об этом заявил Владимир Рогов.
- По предварительной информации, ни один из членов экипажа не выжил во время падения. Об этом сообщает telegram-канал Mash.
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