Челябинка покончила с собой на берегу водохранилища

15 мая 2023 в 18:33 Размер текста - 17 +

Тело женщины нашли на берегу Южноуральского водохранилища Фото: Анна Майорова © URA.RU Жительница поселка Увельский (Челябинская область) покончила с собой. Как 15 мая сообщил источник URA.RU в силовых структурах, ее тело было найдено на берегу Южноуральского водохранилища. «Тело женщины нашли местные жители. Сейчас выяснятся причины, толкнувшие ее на самоубийство», — рассказал источник. По данным URA.RU, в личных вещах погибшей была найдена предсмертная записка. Однако ее содержимое неизвестно. URA.RU пыталось связаться с пресс-службой СКР по региону. Там на звонок не ответили.

Жительница поселка Увельский (Челябинская область) покончила с собой. Как 15 мая сообщил источник URA.RU в силовых структурах, ее тело было найдено на берегу Южноуральского водохранилища. «Тело женщины нашли местные жители. Сейчас выяснятся причины, толкнувшие ее на самоубийство», — рассказал источник. По данным URA.RU, в личных вещах погибшей была найдена предсмертная записка. Однако ее содержимое неизвестно. URA.RU пыталось связаться с пресс-службой СКР по региону. Там на звонок не ответили.