Челябинка покончила с собой на берегу водохранилища

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Территория сквера у Театра драмы. Екатеринбург, сквер, лента ограждения, октябрьская площадь, служба охраны, охрана
Тело женщины нашли на берегу Южноуральского водохранилища Фото:

Жительница поселка Увельский (Челябинская область) покончила с собой. Как 15 мая сообщил источник URA.RU в силовых структурах, ее тело было найдено на берегу Южноуральского водохранилища.

«Тело женщины нашли местные жители. Сейчас выяснятся причины, толкнувшие ее на самоубийство», — рассказал источник.

По данным URA.RU, в личных вещах погибшей была найдена предсмертная записка. Однако ее содержимое неизвестно.

URA.RU пыталось связаться с пресс-службой СКР по региону. Там на звонок не ответили.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жительница поселка Увельский (Челябинская область) покончила с собой. Как 15 мая сообщил источник URA.RU в силовых структурах, ее тело было найдено на берегу Южноуральского водохранилища. «Тело женщины нашли местные жители. Сейчас выяснятся причины, толкнувшие ее на самоубийство», — рассказал источник. По данным URA.RU, в личных вещах погибшей была найдена предсмертная записка. Однако ее содержимое неизвестно. URA.RU пыталось связаться с пресс-службой СКР по региону. Там на звонок не ответили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...