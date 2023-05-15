Челябинка покончила с собой на берегу водохранилища

Тело женщины нашли на берегу Южноуральского водохранилища
Жительница поселка Увельский (Челябинская область) покончила с собой. Как 15 мая сообщил источник URA.RU в силовых структурах, ее тело было найдено на берегу Южноуральского водохранилища.
«Тело женщины нашли местные жители. Сейчас выяснятся причины, толкнувшие ее на самоубийство», — рассказал источник.
По данным URA.RU, в личных вещах погибшей была найдена предсмертная записка. Однако ее содержимое неизвестно.
URA.RU пыталось связаться с пресс-службой СКР по региону. Там на звонок не ответили.
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