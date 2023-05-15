Курганские депутаты просят для погорельца отсрочку от СВО

15 мая 2023 в 20:07 Размер текста - 17 +

Погорельцы обратились к депутату облдумы за помощью Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 Депутаты Курганской областной думы просят отсрочку от прохождения военной службы для погорельца, который является бойцом специальной военной операции (СВО). Об этом сообщается в официальной группе местной облдумы. «В связи с тем, что в результате пожара у семьи заявителя огнем было уничтожено жилье и имущество, областная Дума обратилась к военному комиссару Курганской области Айрату Зарипову с просьбой ходатайствовать перед командиром воинской части в предоставлении военнослужащему отсрочки от прохождения военной службы», — указано в посте облдумы. Сообщается, что семья курганца, в которой жена и двое несовершеннолетних детей, потеряла жилье и имущество в пожаре, который прошел в микрорайоне Смолино 7 мая. Депутаты, в случае, если не будет одобрена отсрочка, также просят продлить отпуск на период решения вопроса с жильем. В посте также отмечается, что мужчину мобилизовали в сентябре 2022 года и он проходил военную службу в зоне СВО. В начале мая 2023 года курганец приехал в отпуск и 20 мая должен вернуться в военную часть. «Так как в настоящее время подобные ситуации законодательно не урегулированы, Курганская областная Дума подготовит и внесет соответствующую законодательную инициативу», — указано в посте ведомства.

Депутаты Курганской областной думы просят отсрочку от прохождения военной службы для погорельца, который является бойцом специальной военной операции (СВО). Об этом сообщается в официальной группе местной облдумы. «В связи с тем, что в результате пожара у семьи заявителя огнем было уничтожено жилье и имущество, областная Дума обратилась к военному комиссару Курганской области Айрату Зарипову с просьбой ходатайствовать перед командиром воинской части в предоставлении военнослужащему отсрочки от прохождения военной службы», — указано в посте облдумы. Сообщается, что семья курганца, в которой жена и двое несовершеннолетних детей, потеряла жилье и имущество в пожаре, который прошел в микрорайоне Смолино 7 мая. Депутаты, в случае, если не будет одобрена отсрочка, также просят продлить отпуск на период решения вопроса с жильем. В посте также отмечается, что мужчину мобилизовали в сентябре 2022 года и он проходил военную службу в зоне СВО. В начале мая 2023 года курганец приехал в отпуск и 20 мая должен вернуться в военную часть. «Так как в настоящее время подобные ситуации законодательно не урегулированы, Курганская областная Дума подготовит и внесет соответствующую законодательную инициативу», — указано в посте ведомства.