Лукашенко: конфликт должен завершиться сейчас, иначе Украина исчезнет

Лукашенко заявил о немедленном завершении украинского конфликта
Для сохранения украинской государственности конфликт нужно немедленно прекратить. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по вопросам глобальной международной обстановки и развитию белорусско-американских отношений.

«Мы за то, чтобы война была остановлена сейчас, в противном случае исчезнет это независимое суверенное государство», — приводит слова президента агентство БелТА. Он уточнил, что сохранение целостности Украины находится под угрозой из-за внешних интересов.

На совещании Лукашенко обратил внимание на рост международной напряженности и перспективы дальнейших отношений с западными странами. По его оценке, затяжной конфликт угрожает стабильности всего региона и может спровоцировать перераспределение территорий. Во время обсуждения президент подчеркнул, что Белоруссия намерена отстаивать дипломатические подходы к решению кризиса и готова содействовать диалогу между сторонами.

При этом Лукашенко добавил, что на Белоруссию, как на ближайшего союзника России, возложена определенная миссия в урегулировании конфликта. Президент отметил, что страна располагает соответствующими возможностями и необходимым потенциалом для выполнения этой задачи.

