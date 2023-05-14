Прокурор ХМАО указал губернатору Комаровой на конфликт интересов подчиненных. Инсайд

15 мая 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

Прокурор ХМАО сообщил губернатору Наталье Комаровой о нарушении антикоррупционного законодательства Фото: Алексей Андронов © URA.RU Прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин сообщил губернатору округа Наталье Комаровой о конфликте интересов в департаменте спорта и незаконном трудоустройстве жены его директора Сергея Артамонова в подведомственную гостиницу. Об этом журналисту URA.RU рассказал источник, близкий к правительству Югры. «Ботвинкин указал губернатору Комаровой на конфликт интересов в департаменте физической культуры и спорта. Его директор Артамонов устроил на работу в подведомственную гостиницу свою жену — это вскрылось в ходе прокурорской проверки. Теперь профильный вице-губернатор Шумакова должна к началу июня решить дальнейшую судьбу заподозренной в нарушении четы — как вариант, уволить одного или обоих супругов и наказать виновных», — отмечает инсайдер. Информация о возможном трудоустройстве жены Артамонова в подведомственную «Юграмегаспорт» гостиницу «На семи холмах» на должность заместителя директора появилась в конце марта 2023. По словам инсайдера, когда данные подтвердились, Ботвинкин рассказал об этом губернатору. Пресс-служба прокуратуры подтвердила, что проверка была проведена, однако факт беседы прокурора округа с Комаровой комментировать не стала, уточнив, что такой информацией не располагают. «Установлены факты нарушения Артамоновым антикоррупционного законодательства при трудоустройстве его супруги в АУ „Юграмегаспорт“, в связи с чем 3 мая 2023 года прокурором автономного округа заместителю губернатора Шумаковой внесено представление об устранении нарушений закона. Вопрос о необходимости принятия дополнительных мер прокурорского реагирования будет решен по результатам его рассмотрения», — прокомментировали в ведомстве. Артамонов не ответил на звонок корреспондента агентства. Связаться с вице-губернатором Шумаковой на момент публикации новости не удалось. Журналист направил запрос в департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей, ответ ожидается. Ранее URA.RU писало о возможном трудоустройстве супруги Артамонова Татьяны в гостиницу «На семи холмах» в Ханты-Мансийске. По словам инсайдера, она работает там с осени 2022 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин сообщил губернатору округа Наталье Комаровой о конфликте интересов в департаменте спорта и незаконном трудоустройстве жены его директора Сергея Артамонова в подведомственную гостиницу. Об этом журналисту URA.RU рассказал источник, близкий к правительству Югры. «Ботвинкин указал губернатору Комаровой на конфликт интересов в департаменте физической культуры и спорта. Его директор Артамонов устроил на работу в подведомственную гостиницу свою жену — это вскрылось в ходе прокурорской проверки. Теперь профильный вице-губернатор Шумакова должна к началу июня решить дальнейшую судьбу заподозренной в нарушении четы — как вариант, уволить одного или обоих супругов и наказать виновных», — отмечает инсайдер. Информация о возможном трудоустройстве жены Артамонова в подведомственную «Юграмегаспорт» гостиницу «На семи холмах» на должность заместителя директора появилась в конце марта 2023. По словам инсайдера, когда данные подтвердились, Ботвинкин рассказал об этом губернатору. Пресс-служба прокуратуры подтвердила, что проверка была проведена, однако факт беседы прокурора округа с Комаровой комментировать не стала, уточнив, что такой информацией не располагают. «Установлены факты нарушения Артамоновым антикоррупционного законодательства при трудоустройстве его супруги в АУ „Юграмегаспорт“, в связи с чем 3 мая 2023 года прокурором автономного округа заместителю губернатора Шумаковой внесено представление об устранении нарушений закона. Вопрос о необходимости принятия дополнительных мер прокурорского реагирования будет решен по результатам его рассмотрения», — прокомментировали в ведомстве. Артамонов не ответил на звонок корреспондента агентства. Связаться с вице-губернатором Шумаковой на момент публикации новости не удалось. Журналист направил запрос в департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей, ответ ожидается. Ранее URA.RU писало о возможном трудоустройстве супруги Артамонова Татьяны в гостиницу «На семи холмах» в Ханты-Мансийске. По словам инсайдера, она работает там с осени 2022 года.