Правительство РФ отказало Екатеринбургу в большой закупке к 300-летию

15 мая 2023 в 20:35 Размер текста - 17 +

Заявку направляли вице-премьеру Марату Хуснуллину Фото: Георгий Бергал © URA.RU Правительство РФ отклонило заявку свердловских властей на закупку трамваев к 300-летию Екатеринбурга. Об этом URA.RU рассказал источник во власти. Мэрия через губернатора Евгения Куйвашева просила у вице-премьера РФ Марат Хуснуллина порядка 1,5 миллиарда рублей. Еще около миллиарда были готовы потратить екатеринбургские меценаты (но якобы при условии, что заказ уйдет «Трансмашхолдингу»). Вскладчину получилось бы закупить до 25 трамваев. «Но заявку на предоставление инфраструктурного бюджетного кредита отклонили», — поделился собеседник. Статья по теме УГМК помогла мэру Екатеринбурга закрыть старый долг Комментируя это, мэр Алексей Орлов заявил корреспонденту, что это был лишь один из вариантов получения денег. «Другие варианты используем, ничего страшного. Есть идея [закупить трамваи], мы ее реализуем так или иначе», — сказал градоначальник. Также он отметил, что основные усилия сейчас направлены на концессию трамвайной ветки в Академический. Для ее функционирования необходимо такое же количество трамваев — 25. Но заявка направлена другому вице-премьеру — Дмитрию Григоренко. «Она еще на рассмотрении. Там процедура небыстрая. Но тем не менее готовимся, я в еженедельном режиме с „Внешэкономбанком“ (видимо, имеется в виду госкорпорация ВЭБ.РФ — прим. ред.) общаюсь. Это такой сложно структурированный проект», — отметил Орлов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Правительство РФ отклонило заявку свердловских властей на закупку трамваев к 300-летию Екатеринбурга. Об этом URA.RU рассказал источник во власти. Мэрия через губернатора Евгения Куйвашева просила у вице-премьера РФ Марат Хуснуллина порядка 1,5 миллиарда рублей. Еще около миллиарда были готовы потратить екатеринбургские меценаты (но якобы при условии, что заказ уйдет «Трансмашхолдингу»). Вскладчину получилось бы закупить до 25 трамваев. «Но заявку на предоставление инфраструктурного бюджетного кредита отклонили», — поделился собеседник. Комментируя это, мэр Алексей Орлов заявил корреспонденту, что это был лишь один из вариантов получения денег. «Другие варианты используем, ничего страшного. Есть идея [закупить трамваи], мы ее реализуем так или иначе», — сказал градоначальник. Также он отметил, что основные усилия сейчас направлены на концессию трамвайной ветки в Академический. Для ее функционирования необходимо такое же количество трамваев — 25. Но заявка направлена другому вице-премьеру — Дмитрию Григоренко. «Она еще на рассмотрении. Там процедура небыстрая. Но тем не менее готовимся, я в еженедельном режиме с „Внешэкономбанком“ (видимо, имеется в виду госкорпорация ВЭБ.РФ — прим. ред.) общаюсь. Это такой сложно структурированный проект», — отметил Орлов.