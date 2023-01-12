УГМК помогла мэру Екатеринбурга закрыть старый долг

У Алексея Орлова давние отношения с УГМК — он дружен со многими бывшими и действующими топами компании Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Давнее — одно из первых — обещание мэра Екатеринбурга Алексея Орлова закупить к 300-летию города партию новых трамваев будет исполнено при поддержке УГМК. По данным URA.RU, в качестве подарка столице Урала компания выделит более миллиарда рублей, столько же добавят власти. При этом промышленники выдвинули условие: вагоны закупят у близкого к ним московского холдинга. Орлова пытались отговорить.

Речь идет о 25 новых двухсекционных трамваях. «УГМК предоставит [городу на покупку трамваев] 1,3 миллиарда рублей, по 650 миллионов потратят из городского и областного бюджетов. Вот это я понимаю подарок! Пример некоторым другим олигархам», — с иронией намекает источник агентства в региональном правительстве.

Говорят, в переговорах многое решила позиция бывшего гендиректора УГМК Андрея Козицына (справа) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Схему финансирования, по его словам, утвердили сразу после новогодних праздников. Ожидается, что в ближайшее время свердловский минтранс оформит заявку на инфраструктурный бюджетный кредит. Наличие таких гарантий от УГМК усилит позицию свердловских чиновников в переговорах с федеральными, считает собеседник.

О появлении инвестора Орлов заявлял корреспонденту еще в середине декабря. Но без имен. «[Деньги] уже частично подтверждены со стороны бизнеса, я пока не буду рассказывать о планах. Но еще раз говорю: бизнес сегодня готов делать городу очень серьезные подарки. В том числе и в части транспорта. Мы сейчас эти вопросы обсуждаем. Губернатор держит на контроле», — отмечал градоначальник.

Сейчас в Екатеринбурге 420 трамваев, большую их часть должны были списать 20 лет назад, следует из отчетов прошлых лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Через несколько дней на закрытом совещании с депутатами гордумы Орлов проговорился, что трамваи, вероятно, закупят у московского «Трансмашхолдинга» (ТМХ). В числе бенефициаров предприятия — миллиардеры Андрей Бокарев и Искандер Махмудов, бывшие контролирующие акционеры УГМК. В рамках концессии ТМХ в лице компании «Мовиста Регионы» инвестирует в трамвайную ветку Екатеринбург-Верхняя Пышма (в частности, поставил 11 низкопольных трамваев «Львенок») и предполагается, что получит в эксплуатацию трамвайную ветку в Академическом, когда ее достроят.

В ходе той встречи депутаты, выражая недовольство, поинтересовались у Орлова, почему власти не покупают трамваи у местного «Уралтрансмаша» (в составе Уралвагонзавода входит в «Ростех»). «У них дороже», — якобы отрезал Орлов. Один двухсекционный трамвай у ТМХ стоит 120 миллионов рублей, утверждает источник, близкий к УГМК. «Но Екатеринбургу продадут с 10-процентной скидкой», — поделился инсайдер. В пресс-службе УГМК заявили, что о соглашении первых лиц компании с чиновниками пока не знают. А в пресс-службе ТМХ сказали, что «не комментируют слухи».

Впервые о том, что устаревший трамвайный парк Екатеринбурга обновится, Орлов заявил в феврале 2021 года — через два с половиной месяца после своего назначения. Спустя полтора года, в июле 2022-го, Орлов озвучил идею повторно, но с большей конкретикой: к 300-летию, гарантировал он, Екатеринбург получит десять трехсекционных трамваев.

Параллельно власти работают над обновлением парка екатеринбургских троллейбусов. По поручению президента РФ Владимира Путина Свердловская область получила от правительства РФ миллиард рублей на эти цели.