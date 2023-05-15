The Guardian: Шольц запутался в своем отношении к ситуации на Украине

16 мая 2023 в 01:09 Размер текста - 17 +

Шольц: напряженность между Германией и Украиной достигла пика Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Канцлер Германии Олаф Шольц изначально неохотно оказывал финансовую и военную поддержку Украине из-за опасений быть раскритикованным своей партией, что привело к охлаждению отношений между двумя странами. Назначение Шольцем Бориса Писториуса министром обороны ФРГ было призвано исправить ситуацию и сгладить напряжение в украино-германских отношениях, поделились мнениями журналисты британского издания. «Канцлер Германии <…> обдумывал каждый шаг, опасаясь негативной реакции со стороны своей партии. Осенью напряженность (между Германией и Украиной — прим. URA.RU) достигла пика из-за застопорившейся поставки танков Leopard 2 немецкого производства. В конце концов, Шольц уступил. Так почему же изменилось поведение и является ли оно необратимым? В последние месяцы изменились отношения между Германией и Украиной. Его министерство иностранных дел, а теперь и министерство обороны проявляют большую решительность в отношении России», — передает британская газета The Guardian . Предполагается, что в случае победы Украины и дальнейшим ее вступлением в Евросоюз роль Германии будет ключевой и во время проведения переговоров украинскому президенту придется считаться с мнением Шольца. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц высказал мнение, что Украина не должна соглашаться на мирное урегулирование конфликта на условиях России. Во время пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским в Берлине он отметил, что Киев готов к миру и переговорам, но не к заморозке конфликта. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Канцлер Германии Олаф Шольц изначально неохотно оказывал финансовую и военную поддержку Украине из-за опасений быть раскритикованным своей партией, что привело к охлаждению отношений между двумя странами. Назначение Шольцем Бориса Писториуса министром обороны ФРГ было призвано исправить ситуацию и сгладить напряжение в украино-германских отношениях, поделились мнениями журналисты британского издания. «Канцлер Германии <…> обдумывал каждый шаг, опасаясь негативной реакции со стороны своей партии. Осенью напряженность (между Германией и Украиной — прим. URA.RU) достигла пика из-за застопорившейся поставки танков Leopard 2 немецкого производства. В конце концов, Шольц уступил. Так почему же изменилось поведение и является ли оно необратимым? В последние месяцы изменились отношения между Германией и Украиной. Его министерство иностранных дел, а теперь и министерство обороны проявляют большую решительность в отношении России», — передает британская газета The Guardian. Предполагается, что в случае победы Украины и дальнейшим ее вступлением в Евросоюз роль Германии будет ключевой и во время проведения переговоров украинскому президенту придется считаться с мнением Шольца. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц высказал мнение, что Украина не должна соглашаться на мирное урегулирование конфликта на условиях России. Во время пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским в Берлине он отметил, что Киев готов к миру и переговорам, но не к заморозке конфликта.