15 мая 2023

The Guardian: Шольц запутался в своем отношении к ситуации на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
НАТО. Москва. stock, Олаф Шольц, канцлер, stock
Шольц: напряженность между Германией и Украиной достигла пика Фото:

Канцлер Германии Олаф Шольц изначально неохотно оказывал финансовую и военную поддержку Украине из-за опасений быть раскритикованным своей партией, что привело к охлаждению отношений между двумя странами. Назначение Шольцем Бориса Писториуса министром обороны ФРГ было призвано исправить ситуацию и сгладить напряжение в украино-германских отношениях, поделились мнениями журналисты британского издания.

«Канцлер Германии <…> обдумывал каждый шаг, опасаясь негативной реакции со стороны своей партии. Осенью напряженность (между Германией и Украиной — прим. URA.RU) достигла пика из-за застопорившейся поставки танков Leopard 2 немецкого производства. В конце концов, Шольц уступил. Так почему же изменилось поведение и является ли оно необратимым? В последние месяцы изменились отношения между Германией и Украиной. Его министерство иностранных дел, а теперь и министерство обороны проявляют большую решительность в отношении России», — передает британская газета The Guardian. Предполагается, что в случае победы Украины и дальнейшим ее вступлением в Евросоюз роль Германии будет ключевой и во время проведения переговоров украинскому президенту придется считаться с мнением Шольца.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц высказал мнение, что Украина не должна соглашаться на мирное урегулирование конфликта на условиях России. Во время пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским в Берлине он отметил, что Киев готов к миру и переговорам, но не к заморозке конфликта.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Канцлер Германии Олаф Шольц изначально неохотно оказывал финансовую и военную поддержку Украине из-за опасений быть раскритикованным своей партией, что привело к охлаждению отношений между двумя странами. Назначение Шольцем Бориса Писториуса министром обороны ФРГ было призвано исправить ситуацию и сгладить напряжение в украино-германских отношениях, поделились мнениями журналисты британского издания. «Канцлер Германии <…> обдумывал каждый шаг, опасаясь негативной реакции со стороны своей партии. Осенью напряженность (между Германией и Украиной — прим. URA.RU) достигла пика из-за застопорившейся поставки танков Leopard 2 немецкого производства. В конце концов, Шольц уступил. Так почему же изменилось поведение и является ли оно необратимым? В последние месяцы изменились отношения между Германией и Украиной. Его министерство иностранных дел, а теперь и министерство обороны проявляют большую решительность в отношении России», — передает британская газета The Guardian. Предполагается, что в случае победы Украины и дальнейшим ее вступлением в Евросоюз роль Германии будет ключевой и во время проведения переговоров украинскому президенту придется считаться с мнением Шольца. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц высказал мнение, что Украина не должна соглашаться на мирное урегулирование конфликта на условиях России. Во время пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским в Берлине он отметил, что Киев готов к миру и переговорам, но не к заморозке конфликта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...