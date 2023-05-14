Шольц выступил против мира на Украине на условиях России

14 мая 2023 в 16:17 Размер текста - 17 +

Олаф Шольц считает, что Украина не должна идти на замораживание конфликта на условиях России Фото: Bundesregierung\Kugler новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что Украина не должна соглашаться на мирное урегулирование конфликта на условиях России. Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, который в воскресенье с визитом приехал в Берлин. Трансляция велась на YouTube-канале Der Spiegel. «Нужно говорить, что Украина готова к миру. Но это не должно означать просто замораживание конфликта, и что Россия будет диктовать свои условия», — сказал Олаф Шольц. Россия и Украина неоднократно предпринимали попытки провести мирные переговоры с начала спецоперации, но дипломатия не привела к желаемым результатам. В США считают, что Зеленский инициирует диалог с Путиным, чтобы сохранить свое лицо перед Западом. На встрече с Папой Римским Франциском украинский президент заявил, что ему не нужны посредники в мирных переговорах. Американский политолог Питер Харрис считает, что даже в случае перемирия Зеленский не откажется от планов вернуть Крым и другие территории.

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что Украина не должна соглашаться на мирное урегулирование конфликта на условиях России. Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, который в воскресенье с визитом приехал в Берлин. Трансляция велась на YouTube-канале Der Spiegel. «Нужно говорить, что Украина готова к миру. Но это не должно означать просто замораживание конфликта, и что Россия будет диктовать свои условия», — сказал Олаф Шольц. Россия и Украина неоднократно предпринимали попытки провести мирные переговоры с начала спецоперации, но дипломатия не привела к желаемым результатам. В США считают, что Зеленский инициирует диалог с Путиным, чтобы сохранить свое лицо перед Западом. На встрече с Папой Римским Франциском украинский президент заявил, что ему не нужны посредники в мирных переговорах. Американский политолог Питер Харрис считает, что даже в случае перемирия Зеленский не откажется от планов вернуть Крым и другие территории.