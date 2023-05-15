В пяти городах Челябинской области откроется влиятельная организация машиностроителей

16 мая 2023 в 11:44 Размер текста - 17 +

Союз машиностроителей в регионе возглавил Павел Яковлев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В пяти городах Челябинской области откроются представительства Союза машиностроителей России. Как 16 мая сообщила пресс-служба регионального минпрома, новым лидером организации стал гендиректор автозавода «Урал» Павел Яковлев. «Участники заседания союза поддержали идеи, предложив сформировать местные отделения организации в Миассе, Снежинске, Трехгорном, Златоусте и Южноуральске. Новым председателем Челябинского регионального отделения единогласно избран генеральный директор миасского автозавода „Урал“ Павел Яковлев», — отметили в минпроме. Полномочия Яковлеву передал вновь назначенный гендиректором «Златмаша» из Златоуста Антон Лобанов. Руководитель досрочно сложил полномочия в общественной организации. Своей задачей гендиректор автозавода назвал воспитание инженерных кадров. Ректор Южно-Уральского госуниверситета Александр Вагнер стал первым заместителем Яковлева. Руководитель вуза отметил, что совместная работа ведется на протяжении десяти лет. Столько времени проводится общая олимпиада для будущих инженеров «Звезда». Членами регионального союза, кроме названных, стали еще 12 человек. Среди них министр промышленности Павел Рыжий, гендиректор завода «Полет» Дмитрий Довженко, директор «Просвязьбанка» в Челябинске Александр Юхачев, президент Южно-Уральской торгово-промышленной палаты Федор Дегтярев, глава АО «Папилон» Павел Зайцев и другие. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В пяти городах Челябинской области откроются представительства Союза машиностроителей России. Как 16 мая сообщила пресс-служба регионального минпрома, новым лидером организации стал гендиректор автозавода «Урал» Павел Яковлев. «Участники заседания союза поддержали идеи, предложив сформировать местные отделения организации в Миассе, Снежинске, Трехгорном, Златоусте и Южноуральске. Новым председателем Челябинского регионального отделения единогласно избран генеральный директор миасского автозавода „Урал“ Павел Яковлев», — отметили в минпроме. Полномочия Яковлеву передал вновь назначенный гендиректором «Златмаша» из Златоуста Антон Лобанов. Руководитель досрочно сложил полномочия в общественной организации. Своей задачей гендиректор автозавода назвал воспитание инженерных кадров. Ректор Южно-Уральского госуниверситета Александр Вагнер стал первым заместителем Яковлева. Руководитель вуза отметил, что совместная работа ведется на протяжении десяти лет. Столько времени проводится общая олимпиада для будущих инженеров «Звезда». Членами регионального союза, кроме названных, стали еще 12 человек. Среди них министр промышленности Павел Рыжий, гендиректор завода «Полет» Дмитрий Довженко, директор «Просвязьбанка» в Челябинске Александр Юхачев, президент Южно-Уральской торгово-промышленной палаты Федор Дегтярев, глава АО «Папилон» Павел Зайцев и другие.