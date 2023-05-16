МЧС: две трети лесных пожаров в Екатеринбурге начались из-за поджогов

Павел Пенягин сообщил о 12 пожарах, разгоревшихся из-за поджигателей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Больше 60% лесных пожаров в Екатеринбурге появились из-за действий поджигателей. Об этом заявил замначальника отдела профилактической работы Екатеринбурга ГУ МЧС по Свердловской области Павел Пенягин.

«Из 18 случаев лесных пожаров, зарегистрированных на территории [Екатеринбурга], причины которых мы расследуем, 12 обусловлены поджогами граждан», — сообщил Пенягин во время заседания гордумы Екатеринбурга. При этом он уточнил — нельзя точно сказать, что поджигатели хотели навредить екатеринбуржцам и бизнесу.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщал, что главная причина лесных пожаров в регионе — это неаккуратное обращение с огнем. Он опровергал версии пользователей соцсетей о том, что леса поджигают диверсанты.