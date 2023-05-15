Пермяков приглашают в тур по «Уральской Швейцарии» на поезде и моторных лодках

Жителей Перми зовут посмотреть «Уральскую Швейцарию», так называют поселок Кын в Лысьвенском городском округе. Туристов ждет поездка на поезде из Лысьвы в Кын, обзорная экскурсия по самому поселку, а затем заброска на моторных лодках к камням Печка и Великан, сообщают организаторы путешествия в группе «АВТ Тревел» в соцсети «ВКонтакте».
«В программе: путешествие из Лысьвы в Кын на поезде с путевым рассказом экскурсовода; экскурсия по „Уральской Швейцарии“ — с. Кын. Именно здесь найдены 5 из 6 самых известных изображений пермского звериного стиля — „Медведь в жертвенной позе“!» — пишет туроператор. Также туристы посетят Кыновский краеведческий музей. Завершится путешествие пикником.
Стоимость поездки — 3950 рублей для взрослых и 3850 рублей для детей и пенсионеров по возрасту. В эту сумму включен проезд на автобусе до Лысьвы, проезд на поезде и моторных лодках, услуги экскурсовода, входной билет в музей. Питание и пикник — за отдельную плату.
Ранее URA.RU писало, что пермяки смогут посетить открытие XII театрального ландшафтного фестиваля «Тайны горы Крестовой» в рамках автобусного тура. Поездка состоится 1 июля.
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