10 мая 2023

Пермяков приглашают в автобусный тур на фестиваль «Тайны горы Крестовой»

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Открытие театрального фестиваля "Тайна горы Крестовой". Губаха, балет свет погасшей звезды, башкирский театр оперы и балета
На открытии выступят артисты Пермского академического театра оперы и балета им. П. И. Чайковского Фото:

Пермякам предлагают отправиться на открытие XII театрального ландшафтного фестиваля «Тайны горы Крестовой». Автобусный тур запланирован с 1 по 2 июля.

«Мы побываем рядом с декорациями к фильму „Сердце Пармы“, снятом по роману А. Иванова, увидим арт-объекты в виде древних океанических обитателей, совершим экскурсию в Губахинский городской историко-краеведческий музей», — рассказывают организаторы тура в своей группе «РаСветТур — Туры по России» в соцсети «ВКонтакте». По словам организаторов, путешествие завершится посещением церемонии открытия фестиваля «Тайны горы Крестовой», на которой выступят артисты Пермского академического театра оперы и балета им. П. И. Чайковского

Путешествие начинается с выезда из Перми утром на автобусе. Первая остановка —завтрак в кафе. Сначала туристам покажут декорации к фильму «Сердце Пармы», затем проведут обзорную экскурсию по Губахе. Также в программе посещение музея КУБа. После ужина прибытие на фестиваль «Тайны горы Крестовой». Отправление в Пермь в 0:00. Возвращение в город 2 июля в 03:30.

XII Театральный ландшафтный фестиваль «Тайны горы Крестовой» пройдет с 30 июня по 5 июля. Среди участников заявлены театры из Губахи, Лысьвы, Перми, Челябинска, Воронежа, Москвы и Еревана.

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Пермякам предлагают отправиться на открытие XII театрального ландшафтного фестиваля «Тайны горы Крестовой». Автобусный тур запланирован с 1 по 2 июля. «Мы побываем рядом с декорациями к фильму „Сердце Пармы“, снятом по роману А. Иванова, увидим арт-объекты в виде древних океанических обитателей, совершим экскурсию в Губахинский городской историко-краеведческий музей», — рассказывают организаторы тура в своей группе «РаСветТур — Туры по России» в соцсети «ВКонтакте». По словам организаторов, путешествие завершится посещением церемонии открытия фестиваля «Тайны горы Крестовой», на которой выступят артисты Пермского академического театра оперы и балета им. П. И. Чайковского Путешествие начинается с выезда из Перми утром на автобусе. Первая остановка —завтрак в кафе. Сначала туристам покажут декорации к фильму «Сердце Пармы», затем проведут обзорную экскурсию по Губахе. Также в программе посещение музея КУБа. После ужина прибытие на фестиваль «Тайны горы Крестовой». Отправление в Пермь в 0:00. Возвращение в город 2 июля в 03:30. XII Театральный ландшафтный фестиваль «Тайны горы Крестовой» пройдет с 30 июня по 5 июля. Среди участников заявлены театры из Губахи, Лысьвы, Перми, Челябинска, Воронежа, Москвы и Еревана.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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