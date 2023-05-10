Пермяков приглашают в автобусный тур на фестиваль «Тайны горы Крестовой»

11 мая 2023 в 13:18 Размер текста - 17 +

На открытии выступят артисты Пермского академического театра оперы и балета им. П. И. Чайковского Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пермякам предлагают отправиться на открытие XII театрального ландшафтного фестиваля «Тайны горы Крестовой». Автобусный тур запланирован с 1 по 2 июля. «Мы побываем рядом с декорациями к фильму „Сердце Пармы“, снятом по роману А. Иванова, увидим арт-объекты в виде древних океанических обитателей, совершим экскурсию в Губахинский городской историко-краеведческий музей», — рассказывают организаторы тура в своей группе «РаСветТур — Туры по России» в соцсети «ВКонтакте». По словам организаторов, путешествие завершится посещением церемонии открытия фестиваля «Тайны горы Крестовой», на которой выступят артисты Пермского академического театра оперы и балета им. П. И. Чайковского Путешествие начинается с выезда из Перми утром на автобусе. Первая остановка —завтрак в кафе. Сначала туристам покажут декорации к фильму «Сердце Пармы», затем проведут обзорную экскурсию по Губахе. Также в программе посещение музея КУБа. После ужина прибытие на фестиваль «Тайны горы Крестовой». Отправление в Пермь в 0:00. Возвращение в город 2 июля в 03:30.



XII Театральный ландшафтный фестиваль «Тайны горы Крестовой» пройдет с 30 июня по 5 июля. Среди участников заявлены театры из Губахи, Лысьвы, Перми, Челябинска, Воронежа, Москвы и Еревана.

Пермякам предлагают отправиться на открытие XII театрального ландшафтного фестиваля «Тайны горы Крестовой». Автобусный тур запланирован с 1 по 2 июля. «Мы побываем рядом с декорациями к фильму „Сердце Пармы“, снятом по роману А. Иванова, увидим арт-объекты в виде древних океанических обитателей, совершим экскурсию в Губахинский городской историко-краеведческий музей», — рассказывают организаторы тура в своей группе «РаСветТур — Туры по России» в соцсети «ВКонтакте». По словам организаторов, путешествие завершится посещением церемонии открытия фестиваля «Тайны горы Крестовой», на которой выступят артисты Пермского академического театра оперы и балета им. П. И. Чайковского Путешествие начинается с выезда из Перми утром на автобусе. Первая остановка —завтрак в кафе. Сначала туристам покажут декорации к фильму «Сердце Пармы», затем проведут обзорную экскурсию по Губахе. Также в программе посещение музея КУБа. После ужина прибытие на фестиваль «Тайны горы Крестовой». Отправление в Пермь в 0:00. Возвращение в город 2 июля в 03:30. XII Театральный ландшафтный фестиваль «Тайны горы Крестовой» пройдет с 30 июня по 5 июля. Среди участников заявлены театры из Губахи, Лысьвы, Перми, Челябинска, Воронежа, Москвы и Еревана.