Подполковник Иванников заявил о подготовке операции по захвату части Белоруссии Польшей и Литвой

17 мая 2023 в 11:20 Размер текста - 17 +

Военные Польши и Литвы могут притвориться российскими или белорусскими, сказал Олег Иванников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Польша готовит нападение на Белоруссию и совместно с Литвой может устроить провокацию, чтобы занять часть приграничных территорий. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный политолог, директор благотворительного учреждения «Право и Порядок», подполковник запаса МВД Олег Иванников. «Польские националисты вместе с военными на протяжении последних 15 лет готовят нападение на Республику Беларусь. Несколько лет назад произошло полное перевооружение польской армии. Туда поставлена новейшая техника стран НАТО более чем на 500 млрд евро. Провокация возможна даже не со стороны Польши, а со стороны Литвы. Основные силы, которые плетут сети в отношении белорусской государственности, находятся именно там. Возможно, часть националистов переоденутся в форму белорусской либо российской армии и попытаются занять несколько приграничных населенных пунктов для осуществления дальнейшей экспансии на белорусскую землю», — сказал Олег Иванников. Угроза для Белоруссии серьезна, поскольку польская армия значительно сильнее, подчеркнул подполковник. «Если Польша нацелит свой удар на Минск, то белорусской государственности остается рассчитывать только на помощь России. Польская военная машина в разы превосходит белорусскую армию. Угрозы очень серьезные, они реальные. Поэтому я надеюсь, что белорусское руководство сделает все необходимые выводы для усиления обороноспособности государства и безопасности своих граждан. Оно также будет обязано применить в ответ оружие», — отметил эксперт. Причиной данной агрессии Иванников назвал желание Польши получить часть территорий Белоруссии. «Они считают, что Гродненская и Брестская области были незаконно отторгнуты СССР в 1939 году. 17 сентября Белорусское государство отмечает день воссоединения белорусского народа. По факту эти территории являются исконно белорусскими. Польша не имеет и не должна иметь никаких претензий к этим территориям», — объяснил собеседник агентства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Польша готовит нападение на Белоруссию и совместно с Литвой может устроить провокацию, чтобы занять часть приграничных территорий. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный политолог, директор благотворительного учреждения «Право и Порядок», подполковник запаса МВД Олег Иванников. «Польские националисты вместе с военными на протяжении последних 15 лет готовят нападение на Республику Беларусь. Несколько лет назад произошло полное перевооружение польской армии. Туда поставлена новейшая техника стран НАТО более чем на 500 млрд евро. Провокация возможна даже не со стороны Польши, а со стороны Литвы. Основные силы, которые плетут сети в отношении белорусской государственности, находятся именно там. Возможно, часть националистов переоденутся в форму белорусской либо российской армии и попытаются занять несколько приграничных населенных пунктов для осуществления дальнейшей экспансии на белорусскую землю», — сказал Олег Иванников. Угроза для Белоруссии серьезна, поскольку польская армия значительно сильнее, подчеркнул подполковник. «Если Польша нацелит свой удар на Минск, то белорусской государственности остается рассчитывать только на помощь России. Польская военная машина в разы превосходит белорусскую армию. Угрозы очень серьезные, они реальные. Поэтому я надеюсь, что белорусское руководство сделает все необходимые выводы для усиления обороноспособности государства и безопасности своих граждан. Оно также будет обязано применить в ответ оружие», — отметил эксперт. Причиной данной агрессии Иванников назвал желание Польши получить часть территорий Белоруссии. «Они считают, что Гродненская и Брестская области были незаконно отторгнуты СССР в 1939 году. 17 сентября Белорусское государство отмечает день воссоединения белорусского народа. По факту эти территории являются исконно белорусскими. Польша не имеет и не должна иметь никаких претензий к этим территориям», — объяснил собеседник агентства.