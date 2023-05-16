ЮАР договорилась с Путиным и Зеленским о мирной инициативе

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Вручение "Героя России" в Кремле. Москва, путин владимир
Владимир Путин примет африканскую делегацию с мирной инициативой Фото:

Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что переговорил с президентами России Владимиром Путиным и Украины Владимиром Зеленским и договорился о мирной инициативе. Африканские лидеры совершат визит с мирным планом.

«Президент России Владимир Путин и его украинский коллега Владимир Зеленский согласились принять миссию африканских лидеров по возможному мирному плану», — передает бразильское издание G1 со ссылкой на Сирила Рамафосу. Он провел переговоры с лидерами обеих стран.

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Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что переговорил с президентами России Владимиром Путиным и Украины Владимиром Зеленским и договорился о мирной инициативе. Африканские лидеры совершат визит с мирным планом. «Президент России Владимир Путин и его украинский коллега Владимир Зеленский согласились принять миссию африканских лидеров по возможному мирному плану», — передает бразильское издание G1 со ссылкой на Сирила Рамафосу. Он провел переговоры с лидерами обеих стран.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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