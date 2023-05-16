ЮАР договорилась с Путиным и Зеленским о мирной инициативе

Владимир Путин примет африканскую делегацию с мирной инициативой
Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что переговорил с президентами России Владимиром Путиным и Украины Владимиром Зеленским и договорился о мирной инициативе. Африканские лидеры совершат визит с мирным планом.
«Президент России Владимир Путин и его украинский коллега Владимир Зеленский согласились принять миссию африканских лидеров по возможному мирному плану», — передает бразильское издание G1 со ссылкой на Сирила Рамафосу. Он провел переговоры с лидерами обеих стран.
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