Пермяка обвиняют в изнасиловании козы

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Ресторан Donna Olivia. Екатеринбург, коза, домашнее животное, козел
Сейчас животное проходит лечение Фото:

Жителя поселка Щучье озеро (Пермский край) обвиняют в изнасиловании козы, которое произошло в ночь на 10 мая. Информация об этом размещена в сообществе «ССП Zoohelp Антидогхантер Пермь» в соцсети «ВКонтакте».

«С 9 на 10 мая в поселке Щучье озеро произошла страшная ситуация: местный житель утащил в кусты маленькую козочку в возрасте менее двух месяцев, и там надругался над ней», — говорится в посте сообщества. По словам зоозащитника Семена Филипповского, свидетелями происходящего стали дети, которые находились неподалеку.

Зоозащитник утверждает, что хозяйка козы обратилась в полицию и пермяка задержали, но через несколько часов отпустили на свободу, предъявив ему лишь обвинение в краже животного. По словам Филипповского, обвиняемый житель поселка уже был судим за изнасилование. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю.

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Жителя поселка Щучье озеро (Пермский край) обвиняют в изнасиловании козы, которое произошло в ночь на 10 мая. Информация об этом размещена в сообществе «ССП Zoohelp Антидогхантер Пермь» в соцсети «ВКонтакте». «С 9 на 10 мая в поселке Щучье озеро произошла страшная ситуация: местный житель утащил в кусты маленькую козочку в возрасте менее двух месяцев, и там надругался над ней», — говорится в посте сообщества. По словам зоозащитника Семена Филипповского, свидетелями происходящего стали дети, которые находились неподалеку. Зоозащитник утверждает, что хозяйка козы обратилась в полицию и пермяка задержали, но через несколько часов отпустили на свободу, предъявив ему лишь обвинение в краже животного. По словам Филипповского, обвиняемый житель поселка уже был судим за изнасилование. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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