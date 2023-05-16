Власти челябинского района запретили строить гостиницу на термальном курорте

Отказ властей в разрешении на строительство новой гостиницы оспорили в суде Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Власти Еткульского района (Челябинская область) запретили строить гостиницу на термальном курорте «Баден Баден Лесная сказка». Судя по данным картотеки арбитражных дел, представители курорта обратились в суд.

«ООО „Баден-Баден Екатеринбург“ обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с заявлением к администрации Еткульского муниципального района. Требует обязать выдать разрешение на строительство гостиничного корпуса квартирного типа», — сообщается в определении суда.

Также истец просит признать незаконным отказ в возведении гостиницы и устранить нарушение его прав. Суд принял иск и производство по делу возбудил. Первое заседание состоится 20 июня.

Проект будущей гостиницы прошел две негосударственных экспертизы. Первые шесть разделов защитили в июле 2022 года. Окончательно документ был одобрен экспертами в феврале 2023 года.

По данным URA.RU, жители деревни Печенкино, где территориально располагается курорт, высказывают недовольство повышенной антропогенной нагрузкой. Озеро Боровушка и лесной бор поблизости являются местами их традиционного отдыха, и люди бы не хотели, чтобы в заповедном месте развернулось строительство многоэтажного здания. Однако что именно стало причиной отказа, к моменту публикации URA.RU узнать не удалось. При подготовке материала запросы отправлены в адрес властей Еткульского района и компании «Баден-Баден», но ответы не получены.

Первых посетителей термального курорта в Еткульском районе приняли осенью 2015 года. В настоящий момент на территории действует шесть многоэтажных корпусов, отдельно стоящие дома-контейнеры. В пространстве объекта работает пять бассейнов: два уличных, один внутренний и два в цокольном этаже.