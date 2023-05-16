Власти челябинского района запретили строить гостиницу на термальном курорте

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
НО РАО. Осмотр ППЗРО и площадки строительства второй очереди в Новоуральске. Свердловская область, строительство, ппзро, стройка, стройплощадка
Отказ властей в разрешении на строительство новой гостиницы оспорили в суде Фото:

Власти Еткульского района (Челябинская область) запретили строить гостиницу на термальном курорте «Баден Баден Лесная сказка». Судя по данным картотеки арбитражных дел, представители курорта обратились в суд.

«ООО „Баден-Баден Екатеринбург“ обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с заявлением к администрации Еткульского муниципального района. Требует обязать выдать разрешение на строительство гостиничного корпуса квартирного типа», — сообщается в определении суда.

Также истец просит признать незаконным отказ в возведении гостиницы и устранить нарушение его прав. Суд принял иск и производство по делу возбудил. Первое заседание состоится 20 июня.

Проект будущей гостиницы прошел две негосударственных экспертизы. Первые шесть разделов защитили в июле 2022 года. Окончательно документ был одобрен экспертами в феврале 2023 года.

По данным URA.RU, жители деревни Печенкино, где территориально располагается курорт, высказывают недовольство повышенной антропогенной нагрузкой. Озеро Боровушка и лесной бор поблизости являются местами их традиционного отдыха, и люди бы не хотели, чтобы в заповедном месте развернулось строительство многоэтажного здания. Однако что именно стало причиной отказа, к моменту публикации URA.RU узнать не удалось. При подготовке материала запросы отправлены в адрес властей Еткульского района и компании «Баден-Баден», но ответы не получены.

Первых посетителей термального курорта в Еткульском районе приняли осенью 2015 года. В настоящий момент на территории действует шесть многоэтажных корпусов, отдельно стоящие дома-контейнеры. В пространстве объекта работает пять бассейнов: два уличных, один внутренний и два в цокольном этаже.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти Еткульского района (Челябинская область) запретили строить гостиницу на термальном курорте «Баден Баден Лесная сказка». Судя по данным картотеки арбитражных дел, представители курорта обратились в суд. «ООО „Баден-Баден Екатеринбург“ обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с заявлением к администрации Еткульского муниципального района. Требует обязать выдать разрешение на строительство гостиничного корпуса квартирного типа», — сообщается в определении суда. Также истец просит признать незаконным отказ в возведении гостиницы и устранить нарушение его прав. Суд принял иск и производство по делу возбудил. Первое заседание состоится 20 июня. Проект будущей гостиницы прошел две негосударственных экспертизы. Первые шесть разделов защитили в июле 2022 года. Окончательно документ был одобрен экспертами в феврале 2023 года. По данным URA.RU, жители деревни Печенкино, где территориально располагается курорт, высказывают недовольство повышенной антропогенной нагрузкой. Озеро Боровушка и лесной бор поблизости являются местами их традиционного отдыха, и люди бы не хотели, чтобы в заповедном месте развернулось строительство многоэтажного здания. Однако что именно стало причиной отказа, к моменту публикации URA.RU узнать не удалось. При подготовке материала запросы отправлены в адрес властей Еткульского района и компании «Баден-Баден», но ответы не получены. Первых посетителей термального курорта в Еткульском районе приняли осенью 2015 года. В настоящий момент на территории действует шесть многоэтажных корпусов, отдельно стоящие дома-контейнеры. В пространстве объекта работает пять бассейнов: два уличных, один внутренний и два в цокольном этаже.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...