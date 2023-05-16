Хакеры атаковали сервис по продаже билетов на Дягилевский фестиваль в Перми

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Билеты то появляются, то исчезают из продажи Фото:

Перекупщики с помощью специальных программ заблокировали продажу билетов на Дягилевский фестиваль сразу после ее открытия. Из-за их действий зрители не смогли совершить покупку, сообщают организаторы фестиваля в telegram-канале.

«Перекупщики атаковали продажи специальными программами, пытаясь автоматически забронировать залы за минуту. Мы не уверены, что в России много событий, пользующихся таким спросом», — отмечают организаторы.

В социальной сети «ВКонтакте» зрители жалуются, что подобная проблема возникает уже не первый год. Гости фестиваля очень рассержены и возмущены неисправностью системы. Организаторы фестиваля и агрегатор по продаже билетов Яндекс.Афиша пообещали, что сделают все возможное, чтобы исправить ситуацию.

Ранее URA.RU рассказало, что билеты на концерт Теодора Курентзиса были почти распроданы за два часа. Концерт станет открытием фестиваля.

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Перекупщики с помощью специальных программ заблокировали продажу билетов на Дягилевский фестиваль сразу после ее открытия. Из-за их действий зрители не смогли совершить покупку, сообщают организаторы фестиваля в telegram-канале. «Перекупщики атаковали продажи специальными программами, пытаясь автоматически забронировать залы за минуту. Мы не уверены, что в России много событий, пользующихся таким спросом», — отмечают организаторы. В социальной сети «ВКонтакте» зрители жалуются, что подобная проблема возникает уже не первый год. Гости фестиваля очень рассержены и возмущены неисправностью системы. Организаторы фестиваля и агрегатор по продаже билетов Яндекс.Афиша пообещали, что сделают все возможное, чтобы исправить ситуацию. Ранее URA.RU рассказало, что билеты на концерт Теодора Курентзиса были почти распроданы за два часа. Концерт станет открытием фестиваля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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