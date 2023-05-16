Фанаты Курентзиса раскупили билеты на его концерт в рамках Дягилевского фестиваля в Перми

Билеты на концерт симфонического оркестра musicAeterna под руководством Теодора Курентзиса, который состоится в Перми 23 июня в рамках Дягилевского фестиваля, почти раскупили за два часа. На сайте Яндекс.Афиши осталось только восемь мест в амфитеатре и около 50 мест в партере. Все ложи и балконы раскуплены.
«Ажиотаж, который сегодня был на старте продаж превысил прошлогодний в три с лишним раза. На пике около 7000 тысяч человек пытались купить одни и те же билеты», — сообщают организаторы фестиваля в telegram-канале
Концерт Теодора Курентзиса и musicAeterna открывает Дягилевский фестиваль. Зрители услышат симфонические произведения Чайковского, посвященные Италии. Ранее URA.RU писало, что опубликована программа Дягилевского фестиваля. Концерты и перфомансы будут идти с 23 июня по 2 июля.
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