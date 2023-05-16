Фанаты Курентзиса раскупили билеты на его концерт в рамках Дягилевского фестиваля в Перми

16 мая 2023 в 16:40 Размер текста - 17 +

В этом году ажиотаж на билеты еще больше, чем в прошлом Фото: Сергей Русанов © URA.RU Билеты на концерт симфонического оркестра musicAeterna под руководством Теодора Курентзиса, который состоится в Перми 23 июня в рамках Дягилевского фестиваля, почти раскупили за два часа. На сайте Яндекс.Афиши осталось только восемь мест в амфитеатре и около 50 мест в партере. Все ложи и балконы раскуплены. «Ажиотаж, который сегодня был на старте продаж превысил прошлогодний в три с лишним раза. На пике около 7000 тысяч человек пытались купить одни и те же билеты», — сообщают организаторы фестиваля в telegram-канале Концерт Теодора Курентзиса и musicAeterna открывает Дягилевский фестиваль. Зрители услышат симфонические произведения Чайковского, посвященные Италии. Ранее URA.RU писало, что опубликована программа Дягилевского фестиваля. Концерты и перфомансы будут идти с 23 июня по 2 июля. Еще можно купить билеты за 10 тысяч рублей Скрин: Яндекс.Афиша

Билеты на концерт симфонического оркестра musicAeterna под руководством Теодора Курентзиса, который состоится в Перми 23 июня в рамках Дягилевского фестиваля, почти раскупили за два часа. На сайте Яндекс.Афиши осталось только восемь мест в амфитеатре и около 50 мест в партере. Все ложи и балконы раскуплены. «Ажиотаж, который сегодня был на старте продаж превысил прошлогодний в три с лишним раза. На пике около 7000 тысяч человек пытались купить одни и те же билеты», — сообщают организаторы фестиваля в telegram-канале Концерт Теодора Курентзиса и musicAeterna открывает Дягилевский фестиваль. Зрители услышат симфонические произведения Чайковского, посвященные Италии. Ранее URA.RU писало, что опубликована программа Дягилевского фестиваля. Концерты и перфомансы будут идти с 23 июня по 2 июля.