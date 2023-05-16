Фанаты Курентзиса раскупили билеты на его концерт в рамках Дягилевского фестиваля в Перми

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Открытие Дягилевского фестиваля. Пермь, дягилевский фестиваль 2022, очередь на концерт
В этом году ажиотаж на билеты еще больше, чем в прошлом Фото:

Билеты на концерт симфонического оркестра musicAeterna под руководством Теодора Курентзиса, который состоится в Перми 23 июня в рамках Дягилевского фестиваля, почти раскупили за два часа. На сайте Яндекс.Афиши осталось только восемь мест в амфитеатре и около 50 мест в партере. Все ложи и балконы раскуплены.

«Ажиотаж, который сегодня был на старте продаж превысил прошлогодний в три с лишним раза. На пике около 7000 тысяч человек пытались купить одни и те же билеты», — сообщают организаторы фестиваля в telegram-канале

Концерт Теодора Курентзиса и musicAeterna открывает Дягилевский фестиваль. Зрители услышат симфонические произведения Чайковского, посвященные Италии. Ранее URA.RU писало, что опубликована программа Дягилевского фестиваля. Концерты и перфомансы будут идти с 23 июня по 2 июля.

Билеты на открытие Дягилевского фестиваля в Перми почти раскуплены
Еще можно купить билеты за 10 тысяч рублей

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Билеты на концерт симфонического оркестра musicAeterna под руководством Теодора Курентзиса, который состоится в Перми 23 июня в рамках Дягилевского фестиваля, почти раскупили за два часа. На сайте Яндекс.Афиши осталось только восемь мест в амфитеатре и около 50 мест в партере. Все ложи и балконы раскуплены. «Ажиотаж, который сегодня был на старте продаж превысил прошлогодний в три с лишним раза. На пике около 7000 тысяч человек пытались купить одни и те же билеты», — сообщают организаторы фестиваля в telegram-канале Концерт Теодора Курентзиса и musicAeterna открывает Дягилевский фестиваль. Зрители услышат симфонические произведения Чайковского, посвященные Италии. Ранее URA.RU писало, что опубликована программа Дягилевского фестиваля. Концерты и перфомансы будут идти с 23 июня по 2 июля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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