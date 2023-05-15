15 мая 2023

Депутат думы ХМАО гарантировал компенсации пострадавшим от взрыва газопровода «Газпрома»

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут , топливо, пламя, энергетика, попутный газ, огонь, природа, выбросы, атмосфера, экология, факел нефтяной
Петр Созонов пообещал компенсации семье погибшего от взрыва газопровода Фото:

Депутат думы ХМАО Петр Созонов, возглавляющий компанию «Газпром трансгаз Югорск», на ветке магистрального газопровода которой произошел взрыв, пообещал компенсацию семье погибшего сотрудника и всем пострадавшим. Он рассказал корреспонденту URA.RU, что работники и их семьи получат всю необходимую помощь.

«Пострадало шесть человек, один из них погиб. Все сотрудники получат компенсацию. Семье погибшего также будет оказана вся необходимая помощь», — прокомментировал Созонов.

Сумму компенсации глава «Трансгаза» оглашать отказался, но уточнил, что все выплаты будут осуществляться в рамках коллективного договора. Также он подтвердил, что ветка газопровода действующая, но была выведена из эксплуатации для текущих работ, в ходе которого и произошла авария. «Причины инцидента устанавливаются, на место выехала комиссия, мы будем тщательно расследовать все обстоятельства происшествия», — добавил Созонов.

Ранее URA.RU писало о том, что двоих пострадавших от взрыва газопровода доставят в ожоговый центр Сургута. Еще трое останутся в больнице Нягани, куда их эвакуировал борт санавиации.

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Депутат думы ХМАО Петр Созонов, возглавляющий компанию «Газпром трансгаз Югорск», на ветке магистрального газопровода которой произошел взрыв, пообещал компенсацию семье погибшего сотрудника и всем пострадавшим. Он рассказал корреспонденту URA.RU, что работники и их семьи получат всю необходимую помощь. «Пострадало шесть человек, один из них погиб. Все сотрудники получат компенсацию. Семье погибшего также будет оказана вся необходимая помощь», — прокомментировал Созонов. Сумму компенсации глава «Трансгаза» оглашать отказался, но уточнил, что все выплаты будут осуществляться в рамках коллективного договора. Также он подтвердил, что ветка газопровода действующая, но была выведена из эксплуатации для текущих работ, в ходе которого и произошла авария. «Причины инцидента устанавливаются, на место выехала комиссия, мы будем тщательно расследовать все обстоятельства происшествия», — добавил Созонов. Ранее URA.RU писало о том, что двоих пострадавших от взрыва газопровода доставят в ожоговый центр Сургута. Еще трое останутся в больнице Нягани, куда их эвакуировал борт санавиации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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