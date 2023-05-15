Депутат думы ХМАО гарантировал компенсации пострадавшим от взрыва газопровода «Газпрома»

16 мая 2023 в 17:50 Размер текста - 17 +

Петр Созонов пообещал компенсации семье погибшего от взрыва газопровода Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Депутат думы ХМАО Петр Созонов, возглавляющий компанию «Газпром трансгаз Югорск», на ветке магистрального газопровода которой произошел взрыв, пообещал компенсацию семье погибшего сотрудника и всем пострадавшим. Он рассказал корреспонденту URA.RU, что работники и их семьи получат всю необходимую помощь. «Пострадало шесть человек, один из них погиб. Все сотрудники получат компенсацию. Семье погибшего также будет оказана вся необходимая помощь», — прокомментировал Созонов. Сумму компенсации глава «Трансгаза» оглашать отказался, но уточнил, что все выплаты будут осуществляться в рамках коллективного договора. Также он подтвердил, что ветка газопровода действующая, но была выведена из эксплуатации для текущих работ, в ходе которого и произошла авария. «Причины инцидента устанавливаются, на место выехала комиссия, мы будем тщательно расследовать все обстоятельства происшествия», — добавил Созонов. Ранее URA.RU писало о том, что двоих пострадавших от взрыва газопровода доставят в ожоговый центр Сургута. Еще трое останутся в больнице Нягани, куда их эвакуировал борт санавиации.

Депутат думы ХМАО Петр Созонов, возглавляющий компанию «Газпром трансгаз Югорск», на ветке магистрального газопровода которой произошел взрыв, пообещал компенсацию семье погибшего сотрудника и всем пострадавшим. Он рассказал корреспонденту URA.RU, что работники и их семьи получат всю необходимую помощь. «Пострадало шесть человек, один из них погиб. Все сотрудники получат компенсацию. Семье погибшего также будет оказана вся необходимая помощь», — прокомментировал Созонов. Сумму компенсации глава «Трансгаза» оглашать отказался, но уточнил, что все выплаты будут осуществляться в рамках коллективного договора. Также он подтвердил, что ветка газопровода действующая, но была выведена из эксплуатации для текущих работ, в ходе которого и произошла авария. «Причины инцидента устанавливаются, на место выехала комиссия, мы будем тщательно расследовать все обстоятельства происшествия», — добавил Созонов. Ранее URA.RU писало о том, что двоих пострадавших от взрыва газопровода доставят в ожоговый центр Сургута. Еще трое останутся в больнице Нягани, куда их эвакуировал борт санавиации.