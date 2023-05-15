Пострадавших во время взрыва на газопроводе в ХМАО доставят в Сургут

16 мая 2023 в 17:45 Размер текста - 17 +

Пострадавших направили в Сургут бортом санавиации Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Двух пострадавших при взрыве на газопроводе в Белоярском районе доставят в Сургут (ХМАО) для срочной операции. Об этом URA.RU сообщили в ожоговом центре Сургута. «Из больницы в Нягани, куда изначально доставили пострадавших, два человека бортом санавиации направлены в Сургут для проведения операции. В каком состоянии находятся люди, пока не знаем. Все будет ясно после прибытия самолета», — сообщили в больнице. Более подробную информацию в больнице обещали предоставить чуть позже, когда прибудет борт санавиации, а пострадавшим окажут всю необходимую помощь. Бригады медиков уже готовы и ждут прибытия самолета. Ранее URA.RU сообщало, что на газопроводе «Газпрома» в Белоярском районе произошел взрыв, при котором один человек погиб и пять пострадали. На место выехала следственная группа СКР.

Двух пострадавших при взрыве на газопроводе в Белоярском районе доставят в Сургут (ХМАО) для срочной операции. Об этом URA.RU сообщили в ожоговом центре Сургута. «Из больницы в Нягани, куда изначально доставили пострадавших, два человека бортом санавиации направлены в Сургут для проведения операции. В каком состоянии находятся люди, пока не знаем. Все будет ясно после прибытия самолета», — сообщили в больнице. Более подробную информацию в больнице обещали предоставить чуть позже, когда прибудет борт санавиации, а пострадавшим окажут всю необходимую помощь. Бригады медиков уже готовы и ждут прибытия самолета. Ранее URA.RU сообщало, что на газопроводе «Газпрома» в Белоярском районе произошел взрыв, при котором один человек погиб и пять пострадали. На место выехала следственная группа СКР.