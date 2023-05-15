15 мая 2023

Пострадавших во время взрыва на газопроводе в ХМАО доставят в Сургут

© Служба новостей «URA.RU»
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Городской аэропорт. Курган, вертолет мчс, центр медицины катастроф, санавиация
Пострадавших направили в Сургут бортом санавиации Фото:

Двух пострадавших при взрыве на газопроводе в Белоярском районе доставят в Сургут (ХМАО) для срочной операции. Об этом URA.RU сообщили в ожоговом центре Сургута.

«Из больницы в Нягани, куда изначально доставили пострадавших, два человека бортом санавиации направлены в Сургут для проведения операции. В каком состоянии находятся люди, пока не знаем. Все будет ясно после прибытия самолета», — сообщили в больнице.

Более подробную информацию в больнице обещали предоставить чуть позже, когда прибудет борт санавиации, а пострадавшим окажут всю необходимую помощь. Бригады медиков уже готовы и ждут прибытия самолета.

Ранее URA.RU сообщало, что на газопроводе «Газпрома» в Белоярском районе произошел взрыв, при котором один человек погиб и пять пострадали. На место выехала следственная группа СКР.

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Двух пострадавших при взрыве на газопроводе в Белоярском районе доставят в Сургут (ХМАО) для срочной операции. Об этом URA.RU сообщили в ожоговом центре Сургута. «Из больницы в Нягани, куда изначально доставили пострадавших, два человека бортом санавиации направлены в Сургут для проведения операции. В каком состоянии находятся люди, пока не знаем. Все будет ясно после прибытия самолета», — сообщили в больнице. Более подробную информацию в больнице обещали предоставить чуть позже, когда прибудет борт санавиации, а пострадавшим окажут всю необходимую помощь. Бригады медиков уже готовы и ждут прибытия самолета. Ранее URA.RU сообщало, что на газопроводе «Газпрома» в Белоярском районе произошел взрыв, при котором один человек погиб и пять пострадали. На место выехала следственная группа СКР.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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