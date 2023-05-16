Челябинские рельсы проложили в новых тоннелях метро Фото: Ярослав Чингаев © URA.RU

Рельсовый прокат холдинга «Мечел» Игоря Зюзина из Челябинска метростроители использовали при ремонте путей Замоскворецкой линии метро в Москве. Об этом рассказала пресс-служба холдинга.

«После реконструкции, длившейся около полугода, запустили южный участок между станциями „Автозаводская“ и „Орехово“. Компания „Мечел“ поставляла метростроителям рельсовый прокат», — отметили в холдинге.

В ходе работ построили новые тоннели длинной порядка 300 метров. Участки заменили аварийные объекты на перегоне «Кантемировская» — «Царицыно». В «Мечеле» добавили, что южном участке «зеленой» ветки также уложили 18,5 км бесстыкового пути и 4,3 тысячи виброгасящих блоков. Нововведения позволили на 30% снизить шум от поездов.

Продукция челябинского холдинга помогла добиться нового уровня комфорта пассажиров и их безопасности. Исторически линия является второй, построенной в московском метро. Ежедневно по ней проезжают, по данным компании «Мособлреклама», до 1,6 млн человек.

В мае стало известно, что на строительстве новых линий метро задействовали грейдеры завода «Челябинские строительно-дорожные машины». Предприятие поставило РЖД 18 грейдеров ДЗ-98. Технику, в частности, применили на строительстве сквозной линии наземного метро столицы.