Челябинская техника поможет улучшить транспортную доступность Москвы из ближайшего Подмосковья Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Грейдеры завода «Челябинские строительно-дорожные машины» (ЧСДМ, Челябинск) из холдинга UMG отправили на стройку наземного метро Москвы. Как URA.RU сообщили в пресс-службе холдинга, предприятие отгрузило железнодорожникам партию из 18 машин.

«Поэтапно с начала года отгрузили РЖД 18 грейдеров ДЗ-98 из Челябинска. Техника используется транспортниками при создании новых железных дорог, в частности, на строительстве сквозной линии наземного метро Москвы», — уточнили в UMG.

Челябинские грейдеры помогают возводить четвертую линию Московских центральных диаметров (МЦД-4). Открытие объекта улучшит транспортное обслуживание свыше 20 районов Москвы. Сократится скорость поездки в столицу из Апрелевки, Реутова, Железнодорожного и других населенных пунктов восточной части ближайшего Подмосковья. В UMG напомнили, что запуск четвертого диаметра запланирован на сентябрь 2023 года.

С помощью челябинской техники построят ветку метро, которая свяжет семь центральных железнодорожных вокзалов столицы. Среди них Курский, Ярославский, Казанский, Ленинградский, Савеловский, Рижский и Белорусский.

В строительстве задействован грейдер с современными характеристиками. На нем установлена 3D-система нивелирования, передний и основной отвалы. Последний может поворачиваться на максимальный угол в 90 градусов и пробивать трек будущей дороги в горной местности. При монтаже рыхлителя машина способна вскрывать скальные породы четвертой категории. Челябинский производитель грейдера в мае отметит 125-летие.

Поставка крупной партии грейдеров для РЖД завершилась в апреле Фото: пресс-служба UMG