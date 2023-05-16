В Екатеринбурге закроются рестораны KFC

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Виды города. Екатеринбург, перекус, автомобиль, kfc, еда, фуд зона, улица 8 марта, ресторан быстрого обслуживания, z знак, дом-ананас, полковник сандерс
В Екатеринбурге работает около десяти ресторанов KFC Фото:

Холдинг AmRest, владевший ресторанами KFC в России, продал за 100 млн евро сотни точек заведения в разных регионах РФ (в том числе в Екатеринбурге). Соответствующие документы подписали прежние владельцы сети ресторанов.

«AmRest сообщает о закрытии и регистрации продажи своего бизнеса в России», — говорится на сайте компании. Холдинг, владевший ресторанами, отдал российским бизнесменам 215 точек KFC. Договор был подписан в Мадриде (Испания) 15 мая.

«Смарт Сервис» принял решение, что после ребрендинга рестораны будут называться «Ростикс». Когда смена вывесок и меню пройдет в Екатеринбурге — пока не раскрывается.

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Холдинг AmRest, владевший ресторанами KFC в России, продал за 100 млн евро сотни точек заведения в разных регионах РФ (в том числе в Екатеринбурге). Соответствующие документы подписали прежние владельцы сети ресторанов. «AmRest сообщает о закрытии и регистрации продажи своего бизнеса в России», — говорится на сайте компании. Холдинг, владевший ресторанами, отдал российским бизнесменам 215 точек KFC. Договор был подписан в Мадриде (Испания) 15 мая. «Смарт Сервис» принял решение, что после ребрендинга рестораны будут называться «Ростикс». Когда смена вывесок и меню пройдет в Екатеринбурге — пока не раскрывается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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