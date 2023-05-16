В Екатеринбурге закроются рестораны KFC

16 мая 2023 в 18:06 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге работает около десяти ресторанов KFC Фото: Московец Илья © URA.RU Холдинг AmRest, владевший ресторанами KFC в России, продал за 100 млн евро сотни точек заведения в разных регионах РФ (в том числе в Екатеринбурге). Соответствующие документы подписали прежние владельцы сети ресторанов. «AmRest сообщает о закрытии и регистрации продажи своего бизнеса в России», — говорится на сайте компании. Холдинг, владевший ресторанами, отдал российским бизнесменам 215 точек KFC. Договор был подписан в Мадриде (Испания) 15 мая. «Смарт Сервис» принял решение, что после ребрендинга рестораны будут называться «Ростикс». Когда смена вывесок и меню пройдет в Екатеринбурге — пока не раскрывается.

Холдинг AmRest, владевший ресторанами KFC в России, продал за 100 млн евро сотни точек заведения в разных регионах РФ (в том числе в Екатеринбурге). Соответствующие документы подписали прежние владельцы сети ресторанов. «AmRest сообщает о закрытии и регистрации продажи своего бизнеса в России», — говорится на сайте компании. Холдинг, владевший ресторанами, отдал российским бизнесменам 215 точек KFC. Договор был подписан в Мадриде (Испания) 15 мая. «Смарт Сервис» принял решение, что после ребрендинга рестораны будут называться «Ростикс». Когда смена вывесок и меню пройдет в Екатеринбурге — пока не раскрывается.