В Екатеринбурге закроются рестораны KFC

В Екатеринбурге работает около десяти ресторанов KFC
Холдинг AmRest, владевший ресторанами KFC в России, продал за 100 млн евро сотни точек заведения в разных регионах РФ (в том числе в Екатеринбурге). Соответствующие документы подписали прежние владельцы сети ресторанов.
«AmRest сообщает о закрытии и регистрации продажи своего бизнеса в России», — говорится на сайте компании. Холдинг, владевший ресторанами, отдал российским бизнесменам 215 точек KFC. Договор был подписан в Мадриде (Испания) 15 мая.
«Смарт Сервис» принял решение, что после ребрендинга рестораны будут называться «Ростикс». Когда смена вывесок и меню пройдет в Екатеринбурге — пока не раскрывается.
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