В Курганской области медик судится с чиновниками за подъемные выплаты

16 мая 2023 в 18:16 Размер текста - 17 +

Фельдшеру отказали в выплате подъемных 750 тысяч рублей из-за прописки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Департамент здравоохранения Курганской области отказал фельдшеру из Шадринского района в выплате подъемного пособия в размере 750 тысяч рублей. В защиту интересов медика выступила прокуратура, но суд первой инстанции вынес решение в пользу чиновников. Об этом URA.RU рассказал представитель медика Александр Андрюков. «Фельдшеру, которая проживала и работала в городе Шадринске, предложили работать заведующей ФАП в селе с учетом того, что она сможет получить подъемные. Она согласилась, переехала в деревню Верхняя Полевая. На сегодняшний день она в двух ФАПах работает. Однако департамент здравоохранения отказал медику в выплатах из-за того, что прописка у нее была в районе. Якобы она никуда не переезжала», — рассказал Андрюков. В защиту интересов фельдшера выступил шадринский прокурор. По мнению надзорного ведомства, фельдшер отвечает условиям предоставления единовременной компенсационной выплаты, так как является прибывшей из города Шадринска в сельский населенный пункт для работы в ФАП. Однако суд первой инстанции в иске прокурору отказал. Андрюков намерен обратиться в Минздрав и правительство РФ. «Последнее постановление правительства РФ говорит о том, что медик для получения выплаты по программе „Земский доктор“ должен заключить договор на пять лет работы в сельской местности, при этом нет необходимости в переезде. При этом целью программы является привлечение медицинских работников в сельские пункты, рабочие поселки и города с численностью до 50 тысяч человек для восполнения кадрового дефицита», — отмечает он. Депздрав в возражении на исковое заявление прокуратуры пояснил, что заведующей ФАП отказано в предоставлении выплаты в 750 тысяч рублей, так как она не соответствует условию в части прибытия (переезда). Фельдшер с 1988 имеет место постоянной регистрации и проживания в деревне Комсомольская Шадринского района. «Предоставление единовременной компенсационной выплат, постоянно проживающим на территории, на которой расположена медицинская организация, не предусмотрено, по причине несоответствия заложенной цели программы „Земский доктор“», — указано в документе. Ранее URA.RU писало, что в больницах Курганской области врачи отменяют приемы пациентов из-за работы в призывной комиссии. Курганская область на протяжении нескольких лет остается в числе регионов с самым высоким дефицитом медицинских кадров. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Департамент здравоохранения Курганской области отказал фельдшеру из Шадринского района в выплате подъемного пособия в размере 750 тысяч рублей. В защиту интересов медика выступила прокуратура, но суд первой инстанции вынес решение в пользу чиновников. Об этом URA.RU рассказал представитель медика Александр Андрюков. «Фельдшеру, которая проживала и работала в городе Шадринске, предложили работать заведующей ФАП в селе с учетом того, что она сможет получить подъемные. Она согласилась, переехала в деревню Верхняя Полевая. На сегодняшний день она в двух ФАПах работает. Однако департамент здравоохранения отказал медику в выплатах из-за того, что прописка у нее была в районе. Якобы она никуда не переезжала», — рассказал Андрюков. В защиту интересов фельдшера выступил шадринский прокурор. По мнению надзорного ведомства, фельдшер отвечает условиям предоставления единовременной компенсационной выплаты, так как является прибывшей из города Шадринска в сельский населенный пункт для работы в ФАП. Однако суд первой инстанции в иске прокурору отказал. Андрюков намерен обратиться в Минздрав и правительство РФ. «Последнее постановление правительства РФ говорит о том, что медик для получения выплаты по программе „Земский доктор“ должен заключить договор на пять лет работы в сельской местности, при этом нет необходимости в переезде. При этом целью программы является привлечение медицинских работников в сельские пункты, рабочие поселки и города с численностью до 50 тысяч человек для восполнения кадрового дефицита», — отмечает он. Депздрав в возражении на исковое заявление прокуратуры пояснил, что заведующей ФАП отказано в предоставлении выплаты в 750 тысяч рублей, так как она не соответствует условию в части прибытия (переезда). Фельдшер с 1988 имеет место постоянной регистрации и проживания в деревне Комсомольская Шадринского района. «Предоставление единовременной компенсационной выплат, постоянно проживающим на территории, на которой расположена медицинская организация, не предусмотрено, по причине несоответствия заложенной цели программы „Земский доктор“», — указано в документе. Ранее URA.RU писало, что в больницах Курганской области врачи отменяют приемы пациентов из-за работы в призывной комиссии. Курганская область на протяжении нескольких лет остается в числе регионов с самым высоким дефицитом медицинских кадров.