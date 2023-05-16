В Екатеринбурге силовики устроили рейд на складе Ozon

17 мая 2023 в 09:58 Размер текста - 17 +

Сотрудники полиции провели проверку мигрантов на складе Ozon Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге сотрудники полиции устроили проверку иностранных рабочих в Кольцовском логопарке на складе Ozon. Об этом рассказал работник предприятия. «Такое не в первый раз, все проходит мирно. Наверное, проверяют, есть ли у них гражданство и разрешение на работу», — пишет Е1 со ссылкой на сотрудника Ozon. Также собеседник отметил, что на складе работают очень много мигрантов, которые совсем не говорят по-русски. По информации пресс-службы МВД Екатеринбурга, в Кольцовском логопарке проходят оперативно-профилактические мероприятия в рамках «Нелегальный мигрант». Это направлено на выявление и пресечение нарушений в сфере миграционного законодательства.

В Екатеринбурге сотрудники полиции устроили проверку иностранных рабочих в Кольцовском логопарке на складе Ozon. Об этом рассказал работник предприятия. «Такое не в первый раз, все проходит мирно. Наверное, проверяют, есть ли у них гражданство и разрешение на работу», — пишет Е1 со ссылкой на сотрудника Ozon. Также собеседник отметил, что на складе работают очень много мигрантов, которые совсем не говорят по-русски. По информации пресс-службы МВД Екатеринбурга, в Кольцовском логопарке проходят оперативно-профилактические мероприятия в рамках «Нелегальный мигрант». Это направлено на выявление и пресечение нарушений в сфере миграционного законодательства.