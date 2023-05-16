В Екатеринбурге силовики устроили рейд на складе Ozon

В Екатеринбурге сотрудники полиции устроили проверку иностранных рабочих в Кольцовском логопарке на складе Ozon. Об этом рассказал работник предприятия.
«Такое не в первый раз, все проходит мирно. Наверное, проверяют, есть ли у них гражданство и разрешение на работу», — пишет Е1 со ссылкой на сотрудника Ozon. Также собеседник отметил, что на складе работают очень много мигрантов, которые совсем не говорят по-русски.
По информации пресс-службы МВД Екатеринбурга, в Кольцовском логопарке проходят оперативно-профилактические мероприятия в рамках «Нелегальный мигрант». Это направлено на выявление и пресечение нарушений в сфере миграционного законодательства.
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