16 мая 2023

В Екатеринбурге силовики устроили рейд на складе Ozon

© Служба новостей «URA.RU»
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Транспортно-логистический центр Уральский. Екатеринбург, контейнерный терминал, контейнерный склад, тлц уральский
Сотрудники полиции провели проверку мигрантов на складе Ozon Фото:

В Екатеринбурге сотрудники полиции устроили проверку иностранных рабочих в Кольцовском логопарке на складе Ozon. Об этом рассказал работник предприятия.

«Такое не в первый раз, все проходит мирно. Наверное, проверяют, есть ли у них гражданство и разрешение на работу», — пишет Е1 со ссылкой на сотрудника Ozon. Также собеседник отметил, что на складе работают очень много мигрантов, которые совсем не говорят по-русски.

По информации пресс-службы МВД Екатеринбурга, в Кольцовском логопарке проходят оперативно-профилактические мероприятия в рамках «Нелегальный мигрант». Это направлено на выявление и пресечение нарушений в сфере миграционного законодательства.

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В Екатеринбурге сотрудники полиции устроили проверку иностранных рабочих в Кольцовском логопарке на складе Ozon. Об этом рассказал работник предприятия. «Такое не в первый раз, все проходит мирно. Наверное, проверяют, есть ли у них гражданство и разрешение на работу», — пишет Е1 со ссылкой на сотрудника Ozon. Также собеседник отметил, что на складе работают очень много мигрантов, которые совсем не говорят по-русски. По информации пресс-службы МВД Екатеринбурга, в Кольцовском логопарке проходят оперативно-профилактические мероприятия в рамках «Нелегальный мигрант». Это направлено на выявление и пресечение нарушений в сфере миграционного законодательства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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