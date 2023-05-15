Тюменский водитель сбил ребенка на самокате

16 мая 2023 в 19:01 Размер текста - 17 +

Девочка на самокате пересекала дорогу по пешеходному переходу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В тюменском селе Ембаево водитель сбил на «зебре» школьницу, которая пересекала дорогу на самокате. Об этом сообщает в telegram-канале пресс-служба ГИБДД Тюменской области. «Автомобилем „Хендэ“ сбита 12-летний школьник, пересекающий пешеходный переход на самокате, не спешившись. У ребенка травма ноги. Обстоятельства ДТП выясняются», — говорится в сообщении. В настоящий момент инспекторы выясняют, почему водитель не пропустил ребенка, переходящего дорогу на пешеходном переходе. Так же в ГИБДД напоминают что при пересечении проезжей части необходимо спешиваться с самоката или велосипеда.

В тюменском селе Ембаево водитель сбил на «зебре» школьницу, которая пересекала дорогу на самокате. Об этом сообщает в telegram-канале пресс-служба ГИБДД Тюменской области. «Автомобилем „Хендэ“ сбита 12-летний школьник, пересекающий пешеходный переход на самокате, не спешившись. У ребенка травма ноги. Обстоятельства ДТП выясняются», — говорится в сообщении. В настоящий момент инспекторы выясняют, почему водитель не пропустил ребенка, переходящего дорогу на пешеходном переходе. Так же в ГИБДД напоминают что при пересечении проезжей части необходимо спешиваться с самоката или велосипеда.