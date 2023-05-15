15 мая 2023

Тюменский водитель сбил ребенка на самокате

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на объезде по проблемным дорогам Челябинска. Челябинск, крест, самокат, электросамокат
Девочка на самокате пересекала дорогу по пешеходному переходу Фото:

В тюменском селе Ембаево водитель сбил на «зебре» школьницу, которая пересекала дорогу на самокате. Об этом сообщает в telegram-канале пресс-служба ГИБДД Тюменской области.

«Автомобилем „Хендэ“ сбита 12-летний школьник, пересекающий пешеходный переход на самокате, не спешившись. У ребенка травма ноги. Обстоятельства ДТП выясняются», — говорится в сообщении.

В настоящий момент инспекторы выясняют, почему водитель не пропустил ребенка, переходящего дорогу на пешеходном переходе. Так же в ГИБДД напоминают что при пересечении проезжей части необходимо спешиваться с самоката или велосипеда.

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В тюменском селе Ембаево водитель сбил на «зебре» школьницу, которая пересекала дорогу на самокате. Об этом сообщает в telegram-канале пресс-служба ГИБДД Тюменской области. «Автомобилем „Хендэ“ сбита 12-летний школьник, пересекающий пешеходный переход на самокате, не спешившись. У ребенка травма ноги. Обстоятельства ДТП выясняются», — говорится в сообщении. В настоящий момент инспекторы выясняют, почему водитель не пропустил ребенка, переходящего дорогу на пешеходном переходе. Так же в ГИБДД напоминают что при пересечении проезжей части необходимо спешиваться с самоката или велосипеда.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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