Тюменский водитель сбил ребенка на самокате

Девочка на самокате пересекала дорогу по пешеходному переходу
В тюменском селе Ембаево водитель сбил на «зебре» школьницу, которая пересекала дорогу на самокате. Об этом сообщает в telegram-канале пресс-служба ГИБДД Тюменской области.
«Автомобилем „Хендэ“ сбита 12-летний школьник, пересекающий пешеходный переход на самокате, не спешившись. У ребенка травма ноги. Обстоятельства ДТП выясняются», — говорится в сообщении.
В настоящий момент инспекторы выясняют, почему водитель не пропустил ребенка, переходящего дорогу на пешеходном переходе. Так же в ГИБДД напоминают что при пересечении проезжей части необходимо спешиваться с самоката или велосипеда.
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