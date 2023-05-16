Буданов подтвердил причастность Киева к терактам против россиян 16 мая 2023 в 19:15 Размер текста - 17 + Кирилл Буданов подтвердил, что теракты в России совершаются Киевом Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава ГУР Украины Кирилл Буданов признал причастность Киева к терактам в России. Об этом он заявил в ходе интервью блогеру Сергею Иванову. «Мы достали уже многих, в том числе публичных и медийных личностей», — заявил Кирилл Буданов. Интервью опубликовано на youtube-канале Иванова. Так он ответил на вопрос, сможет ли украинская армия достать журналиста Владимира Соловьева и политолога Александра Дугина. Глава ГУР Украины Кирилл Буданов признал причастность Киева к терактам в России. Об этом он заявил в ходе интервью блогеру Сергею Иванову. «Мы достали уже многих, в том числе публичных и медийных личностей», — заявил Кирилл Буданов. Интервью опубликовано на youtube-канале Иванова. Так он ответил на вопрос, сможет ли украинская армия достать журналиста Владимира Соловьева и политолога Александра Дугина. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям