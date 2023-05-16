Буданов подтвердил причастность Киева к терактам против россиян

Кирилл Буданов подтвердил, что теракты в России совершаются Киевом
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Глава ГУР Украины Кирилл Буданов признал причастность Киева к терактам в России. Об этом он заявил в ходе интервью блогеру Сергею Иванову.
«Мы достали уже многих, в том числе публичных и медийных личностей», — заявил Кирилл Буданов. Интервью опубликовано на youtube-канале Иванова. Так он ответил на вопрос, сможет ли украинская армия достать журналиста Владимира Соловьева и политолога Александра Дугина.
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