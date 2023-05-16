В Кургане в металлическом ангаре горят пластиковые отходы. Фото

16 мая 2023 в 21:17 Размер текста - 17 +

Сотрудники МЧС тушат пожар в металлическом ангаре (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 В Кургане в металлическом ангаре по улице Омской, 179а горят пластиковые отходы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Курганской области. «В 20:26 поступило сообщение о возгорании в металлическом ангаре по улице Омской. Горят пластиковые отходы. По предварительной информации, площадь пожара составляет 70 квадратных метров», — уточнили в чрезвычайном ведомстве. На месте работают 22 человека и семь единиц техники. В 20:44 было локализовано открыто горение. В курганском МЧС добавили, что по предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Ранее URA.RU писало, что в феврале произошел пожар на крупном складе шин на улице Омской. В его тушении принимали участие 60 человек личного состава ведомства и 19 единиц техники. В Кургане в железном ангаре по улице Омской произошло возгорание Фото: telegram-канал «Курган | Курганские.ру» Очевидцы сообщают, что черный дым виден из разных микрорайонов города Фото: группа «ЧП Курган»\«Вконтакте»

В Кургане в металлическом ангаре по улице Омской, 179а горят пластиковые отходы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Курганской области. «В 20:26 поступило сообщение о возгорании в металлическом ангаре по улице Омской. Горят пластиковые отходы. По предварительной информации, площадь пожара составляет 70 квадратных метров», — уточнили в чрезвычайном ведомстве. На месте работают 22 человека и семь единиц техники. В 20:44 было локализовано открыто горение. В курганском МЧС добавили, что по предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Ранее URA.RU писало, что в феврале произошел пожар на крупном складе шин на улице Омской. В его тушении принимали участие 60 человек личного состава ведомства и 19 единиц техники.