В Кургане в металлическом ангаре горят пластиковые отходы. Фото

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Пожар в спортивной детской школе. Курган, крыша, пожар, задымление, пожарная лестница, дым, пожарные
Сотрудники МЧС тушат пожар в металлическом ангаре (архивное фото) Фото:
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Весенние пожары в Курганской области 2023

В Кургане в металлическом ангаре по улице Омской, 179а горят пластиковые отходы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Курганской области.

«В 20:26 поступило сообщение о возгорании в металлическом ангаре по улице Омской. Горят пластиковые отходы. По предварительной информации, площадь пожара составляет 70 квадратных метров», — уточнили в чрезвычайном ведомстве. На месте работают 22 человека и семь единиц техники. В 20:44 было локализовано открыто горение. В курганском МЧС добавили, что по предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Ранее URA.RU писало, что в феврале произошел пожар на крупном складе шин на улице Омской. В его тушении принимали участие 60 человек личного состава ведомства и 19 единиц техники.

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В Кургане в металлическом ангаре по улице Омской, 179а горят пластиковые отходы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Курганской области. «В 20:26 поступило сообщение о возгорании в металлическом ангаре по улице Омской. Горят пластиковые отходы. По предварительной информации, площадь пожара составляет 70 квадратных метров», — уточнили в чрезвычайном ведомстве. На месте работают 22 человека и семь единиц техники. В 20:44 было локализовано открыто горение. В курганском МЧС добавили, что по предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Ранее URA.RU писало, что в феврале произошел пожар на крупном складе шин на улице Омской. В его тушении принимали участие 60 человек личного состава ведомства и 19 единиц техники.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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