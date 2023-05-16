16 мая 2023

Синоптик предсказал свердловчанам, когда в регионе начнутся похолодания

Синоптик Пулин: в ближайшие дни в Свердловской области начнутся похолодания
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, небо, самолет
В Екатеринбурге 17 мая ожидается малооблачная погода без осадков Фото:

Приближающийся холодный воздух с юга Западной Сибири будет препятствовать продолжению потепления в Свердловской области. Об этом заявил синоптик Алексей Пулин.

«Близость холодного воздуха на юге Западной Сибири будет препятствовать дальнейшему потеплению на Среднем Урале в ближайшие дни. Под влиянием антициклона в Свердловской области ожидается преимущественно малооблачная погода, без осадков», — написал Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

По словам синоптика, 17 мая на Среднем Урале будет температура от +17 до +22 градусов тепла. При этом в Екатеринбурге ожидается малооблачная погода без осадков с температурой от +19 до +21 градусов, прогнозирует Пулин.

Ранее URA.RU сообщало, что дым от сохранившихся пожаров в Свердловской области может вновь распространиться в сторону Екатеринбурга. Это произойдет из-за смены ветра в северо-восточное направление, считает Пулин.

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Приближающийся холодный воздух с юга Западной Сибири будет препятствовать продолжению потепления в Свердловской области. Об этом заявил синоптик Алексей Пулин. «Близость холодного воздуха на юге Западной Сибири будет препятствовать дальнейшему потеплению на Среднем Урале в ближайшие дни. Под влиянием антициклона в Свердловской области ожидается преимущественно малооблачная погода, без осадков», — написал Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». По словам синоптика, 17 мая на Среднем Урале будет температура от +17 до +22 градусов тепла. При этом в Екатеринбурге ожидается малооблачная погода без осадков с температурой от +19 до +21 градусов, прогнозирует Пулин. Ранее URA.RU сообщало, что дым от сохранившихся пожаров в Свердловской области может вновь распространиться в сторону Екатеринбурга. Это произойдет из-за смены ветра в северо-восточное направление, считает Пулин.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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