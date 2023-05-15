Синоптик пообещал, что Екатеринбург накроет новой волной смога 16 мая 2023 в 06:04 Размер текста - 17 + Из-за смены направления ветра дым от пожаров может вновь пойти на Екатеринбург Фото: Денис Моргунов © URA.RU Из-за того, что ветер в Свердловской области сменит направление на северо-востоное, дым от сохранившихся пожаров может вновь распространиться в сторону Екатеринбурга. Об этом заявил синоптик Алексей Пулин. «При смещении антициклона в сторону Северного Урала, ветер в регионе ближе к вечеру изменит направление на северо-восточное. В результате дым от пожаров может вновь распространиться в сторону Екатеринбурга», — написал синоптик в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Пулин также добавил, что вероятность слабых ночных заморозков в окрестностях Екатеринбурга сохранится до конца недели. При этом 16 мая в Екатеринбурге не будет осадков, воздуха прогреется до +22 градусов, а ночью похолодает до +8 градусов. Ранее сообщалось, что пожары, которые охватили Свердловскую область с конца апреля, вызвали задымление и смог. Главный синоптик уральского управления Гидрометцентра Галина Шепоренко заявила, что смог останется в регионе до 17 мая. В нескольких районах Екатеринбурга в воздухе нашли опасные вещества. Из-за того, что ветер в Свердловской области сменит направление на северо-востоное, дым от сохранившихся пожаров может вновь распространиться в сторону Екатеринбурга. Об этом заявил синоптик Алексей Пулин. «При смещении антициклона в сторону Северного Урала, ветер в регионе ближе к вечеру изменит направление на северо-восточное. В результате дым от пожаров может вновь распространиться в сторону Екатеринбурга», — написал синоптик в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Пулин также добавил, что вероятность слабых ночных заморозков в окрестностях Екатеринбурга сохранится до конца недели. При этом 16 мая в Екатеринбурге не будет осадков, воздуха прогреется до +22 градусов, а ночью похолодает до +8 градусов. Ранее сообщалось, что пожары, которые охватили Свердловскую область с конца апреля, вызвали задымление и смог. Главный синоптик уральского управления Гидрометцентра Галина Шепоренко заявила, что смог останется в регионе до 17 мая. В нескольких районах Екатеринбурга в воздухе нашли опасные вещества. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям