Синоптик пообещал, что Екатеринбург накроет новой волной смога

Из-за того, что ветер в Свердловской области сменит направление на северо-востоное, дым от сохранившихся пожаров может вновь распространиться в сторону Екатеринбурга. Об этом заявил синоптик Алексей Пулин.
«При смещении антициклона в сторону Северного Урала, ветер в регионе ближе к вечеру изменит направление на северо-восточное. В результате дым от пожаров может вновь распространиться в сторону Екатеринбурга», — написал синоптик в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
Пулин также добавил, что вероятность слабых ночных заморозков в окрестностях Екатеринбурга сохранится до конца недели. При этом 16 мая в Екатеринбурге не будет осадков, воздуха прогреется до +22 градусов, а ночью похолодает до +8 градусов.
Ранее сообщалось, что пожары, которые охватили Свердловскую область с конца апреля, вызвали задымление и смог. Главный синоптик уральского управления Гидрометцентра Галина Шепоренко заявила, что смог останется в регионе до 17 мая. В нескольких районах Екатеринбурга в воздухе нашли опасные вещества.
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