15 мая 2023

Синоптик пообещал, что Екатеринбург накроет новой волной смога

© Служба новостей «URA.RU»
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Вечерний смог. Тюмень, закат, смог, вечер, тюмень
Из-за смены направления ветра дым от пожаров может вновь пойти на Екатеринбург Фото:

Из-за того, что ветер в Свердловской области сменит направление на северо-востоное, дым от сохранившихся пожаров может вновь распространиться в сторону Екатеринбурга. Об этом заявил синоптик Алексей Пулин.

«При смещении антициклона в сторону Северного Урала, ветер в регионе ближе к вечеру изменит направление на северо-восточное. В результате дым от пожаров может вновь распространиться в сторону Екатеринбурга», — написал синоптик в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

Пулин также добавил, что вероятность слабых ночных заморозков в окрестностях Екатеринбурга сохранится до конца недели. При этом 16 мая в Екатеринбурге не будет осадков, воздуха прогреется до +22 градусов, а ночью похолодает до +8 градусов.

Ранее сообщалось, что пожары, которые охватили Свердловскую область с конца апреля, вызвали задымление и смог. Главный синоптик уральского управления Гидрометцентра Галина Шепоренко заявила, что смог останется в регионе до 17 мая. В нескольких районах Екатеринбурга в воздухе нашли опасные вещества.

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Из-за того, что ветер в Свердловской области сменит направление на северо-востоное, дым от сохранившихся пожаров может вновь распространиться в сторону Екатеринбурга. Об этом заявил синоптик Алексей Пулин. «При смещении антициклона в сторону Северного Урала, ветер в регионе ближе к вечеру изменит направление на северо-восточное. В результате дым от пожаров может вновь распространиться в сторону Екатеринбурга», — написал синоптик в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Пулин также добавил, что вероятность слабых ночных заморозков в окрестностях Екатеринбурга сохранится до конца недели. При этом 16 мая в Екатеринбурге не будет осадков, воздуха прогреется до +22 градусов, а ночью похолодает до +8 градусов. Ранее сообщалось, что пожары, которые охватили Свердловскую область с конца апреля, вызвали задымление и смог. Главный синоптик уральского управления Гидрометцентра Галина Шепоренко заявила, что смог останется в регионе до 17 мая. В нескольких районах Екатеринбурга в воздухе нашли опасные вещества.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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