В меню школьных столовых Кургана появились коктейли

17 мая 2023 в 11:11 Размер текста - 17 +

Минимальная цена перекуса в школьной столовой Кургана составляет 5,5 рубля Фото: Анна Майорова © URA.RU Меню школьных столовых Кургана разнообразили коктейлями. Информацию об этом сообщает корреспондент URA.RU с заседания постоянной депутатской комиссии гордумы по экономической политике. «В школьных столовых ученики могут, помимо блюд и выпечки собственного приготовления, купить продукцию промышленного производства. К ней относятся коктейли, соки, злаковые батончики и печенье», — рассказал на заседании директор комбината питания Александр Мишкарев. Он также отметил, что для привлечения школьников была придумана отдельная секция «Здоровое питание — путь к успеху», но потом решили оставить буфеты в традиционном формате. В 10 школах города ввели дополнительное меню. Эксперимент показал себя хорошо, и теперь новые позиции будут распространяться на все учебные заведения. Ранее URA.RU писало, что курганскому депутату жалуются на школьные обеды. Руководитель регионального отделения фракции ЛДПР Юрий Ярушин решил проверить качество школьных обедов в городе и области.

Меню школьных столовых Кургана разнообразили коктейлями. Информацию об этом сообщает корреспондент URA.RU с заседания постоянной депутатской комиссии гордумы по экономической политике. «В школьных столовых ученики могут, помимо блюд и выпечки собственного приготовления, купить продукцию промышленного производства. К ней относятся коктейли, соки, злаковые батончики и печенье», — рассказал на заседании директор комбината питания Александр Мишкарев. Он также отметил, что для привлечения школьников была придумана отдельная секция «Здоровое питание — путь к успеху», но потом решили оставить буфеты в традиционном формате. В 10 школах города ввели дополнительное меню. Эксперимент показал себя хорошо, и теперь новые позиции будут распространяться на все учебные заведения. Ранее URA.RU писало, что курганскому депутату жалуются на школьные обеды. Руководитель регионального отделения фракции ЛДПР Юрий Ярушин решил проверить качество школьных обедов в городе и области.