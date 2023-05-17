В РЖД выделили 60 млн рублей на помощь курганским погорельцам

В результате масштабных пожаров в Курганской области сгорело более 5000 строений Фото: Московец Илья © URA.RU

новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023

В РЖД выделили 60 млн рублей, которые направят на помощь курганским погорельцам. Информацию об этом URA.RU сообщили источники, которые предоставили копию письма к правительству региона. В пресс-службе госкорпорации информацию подтвердили.

«ОАО „РЖД“ как социально ответственная компания участвует в благотворительных программах, направленных на помощь людям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации. Учитывая масштаб произошедшего пожара РЖД приняло решение о выделении благотворительной помощи в размере 60 млн руб. для оказания социальной помощи гражданам, пострадавшим от пожара в Курганской области», — написано в письме.

При этом РЖД помогает погорельцам и тем, что предоставляет им жилье. Так, в профилактории отделения ЮУЖД в Кургане живут семьи, пострадавшие в пожарах. Прорабатываются и другие варианты предоставления временного жилья погорельцам.

В пресс-службе ЮУЖД информацию подтвердили. Там отметили, что компания действительно приняла решение о помощи пострадавшим в деревне Логоушка. Работникам и пенсионерам ЖД транспорта, а также членам в их семей будет оказана помощь в восстановлении имущества.

Ранее URA.RU писало, что 27 апреля сильный пожар бушевал в дерене Логоушка. В начале мая Шумков заявлял, что от огня в Логоушке пострадали 173 местных жителя и сгорели 79 домов. Один человек погиб.