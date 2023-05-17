Лавров высмеял Макрона и сравнил его с петухом

Слова президента Франции Эммануэля Макрона о зависимости России от Китая смешны. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, сравнив Макрона с петухом.
«Когда Макрон говорит, что Китай сделал нас вассалами… он сам, видимо, ощущает свою беспомощность, когда уже не первый год кукарекает, а утро все не наступает», — заявил Лавров в интервью телеканалу «Царьград». Он отметил, что сам Макрон является вассалом США. Именно поэтому ему неуютно, подчеркнул Лавров.
В этом же интервью Лавров отметил, что Запад поставил Украине цель уничтожить Россию. РФ будет отвечать на украинскую агрессию, руководствуясь военными законами, уточнил он.
В апреле глава МИД России заявил, что Россия не будет проводить переговоры с Киевом после украинского контрнаступления. Он подчеркнул, что цель США в конфликте — это накачать Украину оружием, передает «Национальная служба новостей».
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