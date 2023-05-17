Лавров раскрыл, какую цель Запад поставил Зеленскому

Лавров: Запад поставил Украине цель уничтожить Россию
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новое знание, Сергей Лавров. Москва, лавров сергей
Запад требует от Украины уничтожения России, заявил Сергей Лавров Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Западные страны ежедневно требуют от президента Украины Владимира Зеленского уничтожения России. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Запад ежедневно, с пеной у рта повторяет заклинания: „Даем Украине еще оружия“; „Даем дальнобойные ракеты, крылатые, бескрылые, танки“; „Скоро будут самолеты, но не сейчас, чуть позже“; „Надо добить Россию“», — заявил Сергей Лавров. Его слова приводит телеканал «Царьград».

Россия будет применять ответные меры на действия Украины. Лавров объяснил это правилами военного времени.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Западные страны ежедневно требуют от президента Украины Владимира Зеленского уничтожения России. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Запад ежедневно, с пеной у рта повторяет заклинания: „Даем Украине еще оружия“; „Даем дальнобойные ракеты, крылатые, бескрылые, танки“; „Скоро будут самолеты, но не сейчас, чуть позже“; „Надо добить Россию“», — заявил Сергей Лавров. Его слова приводит телеканал «Царьград». Россия будет применять ответные меры на действия Украины. Лавров объяснил это правилами военного времени.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...