Лавров раскрыл, какую цель Запад поставил Зеленскому

Запад требует от Украины уничтожения России, заявил Сергей Лавров
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Западные страны ежедневно требуют от президента Украины Владимира Зеленского уничтожения России. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Запад ежедневно, с пеной у рта повторяет заклинания: „Даем Украине еще оружия“; „Даем дальнобойные ракеты, крылатые, бескрылые, танки“; „Скоро будут самолеты, но не сейчас, чуть позже“; „Надо добить Россию“», — заявил Сергей Лавров. Его слова приводит телеканал «Царьград».
Россия будет применять ответные меры на действия Украины. Лавров объяснил это правилами военного времени.
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