16 мая 2023

Курганские боевые машины БМД-4М уничтожили опорный пункт ВСУ. Видео

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Курганские БМД-4М уничтожили опорный пункт ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Министерство обороны РФ показало, как курганские боевые машины БМД-4М уничтожают опорный пункт ВСУ в зоне спецоперации на Украине. Видеокадры опубликованы в группе Минобороны в соцсети «ВКонтакте». Данные бронемашины производит предприятие «Курганмашзавод».

«Экипажи боевых машин, совершив марш на штатной технике, сблизились с противником и открыли по нему шквальный огонь прямой наводкой из 30-мм автоматической пушки. Также нанесли удары с закрытых огневых позиций из 100-мм орудия, уничтожив личный состав ВСУ в опорных пунктах», — сообщили в ведомстве.

Ранее URA.RU писало, что курганская БМД-4М помогла десантникам уничтожить опорные пункты ВСУ в Донбассе. Также сообщалось, что военный назвал главные плюсы бронемашины. По словам бойца, она быстро наводится и стреляет.

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Министерство обороны РФ показало, как курганские боевые машины БМД-4М уничтожают опорный пункт ВСУ в зоне спецоперации на Украине. Видеокадры опубликованы в группе Минобороны в соцсети «ВКонтакте». Данные бронемашины производит предприятие «Курганмашзавод». «Экипажи боевых машин, совершив марш на штатной технике, сблизились с противником и открыли по нему шквальный огонь прямой наводкой из 30-мм автоматической пушки. Также нанесли удары с закрытых огневых позиций из 100-мм орудия, уничтожив личный состав ВСУ в опорных пунктах», — сообщили в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что курганская БМД-4М помогла десантникам уничтожить опорные пункты ВСУ в Донбассе. Также сообщалось, что военный назвал главные плюсы бронемашины. По словам бойца, она быстро наводится и стреляет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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