Министерство обороны РФ показало, как курганские боевые машины БМД-4М уничтожают опорный пункт ВСУ в зоне спецоперации на Украине. Видеокадры опубликованы в группе Минобороны в соцсети «ВКонтакте». Данные бронемашины производит предприятие «Курганмашзавод».
«Экипажи боевых машин, совершив марш на штатной технике, сблизились с противником и открыли по нему шквальный огонь прямой наводкой из 30-мм автоматической пушки. Также нанесли удары с закрытых огневых позиций из 100-мм орудия, уничтожив личный состав ВСУ в опорных пунктах», — сообщили в ведомстве.
Ранее URA.RU писало, что курганская БМД-4М помогла десантникам уничтожить опорные пункты ВСУ в Донбассе. Также сообщалось, что военный назвал главные плюсы бронемашины. По словам бойца, она быстро наводится и стреляет.
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