Военный из зоны СВО рассказал о преимуществах курганской БМД-4М (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащий ВС РФ, участвующий в зоне боевых действий на Украине, рассказал о главных плюсах бронемашины БМД-4М. Об этом сообщается в группе Минобороны России в соцсети «ВКонтакте». Данную боевую машину в рамках госзаказа производит «Курганмашзавод».

«БМД-4М очень хорошо себя проявили в зоне спецоперации. Если хорошая корректировка, то с бронемашины можно с закрытых позиций с 5-7 километров бить точно в цель. Даже в окоп можно стрелять. Машина быстро наводится и стреляет. Плюс на ней есть тепловизор, оснащен системой Глонасс», — рассказал командир бронегруппы.

Ранее Минобороны РФ показывало, как проходят тренировки военных на БМП-2 и на боевой машины десанта (БМД-4М). Также сообщалось, что десантник похвалил курганскую бронемашину за ее надежность и мощность. Боец из спецназа Кадырова рассказывал URA.RU о том, как курганская БМП-3 спасала жизни его сослуживцев на фронте.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Ее объявил президент России Владимир Путин. По словам главы государства, ее основной миссией является освобождение Донбасса от геноцида киевского режима и нацбатов.