Курганская БМД-4М помогла десантникам уничтожить опорные пункты ВСУ в Донбассе. Видео

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ОАО Курганмашзавод БМД-4 для десантных войск. Курган, военная техника, кмз, бмд 4м
Военные из зоны СВО уничтожают позиции противника на курганской БМД-4М (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Боевая машина десанта (БМД-4М), которую производит оборонное предприятие «Курганмашзавод», помогает в Донбассе уничтожать опорные пункты украинских националистов. Видео работы бронетехники по позициям противника опубликовано в соцсетях.

«Уничтожение опорных пунктов противника под Кременной (ЛНР). Десантники на БМД-4М уничтожают позиции националистов ВСУ в лесу. Военные уничтожают один опорник за другим при помощи орудий 100-милимитрового калибра», — говорится в группе «ВДВ Псков ZOV» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU писало, что российские десантники показали огневую работу на курганских боевых машинах БМД-4М в зоне СВО. Также сообщалось, что военный назвал главные плюсы курганской бронемашины. По его словам, с нее можно стрелять прямо в окопы. Кроме этого, он отметил, что машина быстро наводится и стреляет. Еще один боец с позывным «Демон» похвалил БМД-4М за огневую мощь.

Спецоперация на территории Украины идет с прошлого года. Президент России Владимир Путин заявлял, что е главная миссия — освобождение и защита Донбасса от геноцида киевского режима и нацбатов. Также задачами ВС РФ являются демилитаризация и денацификация Украины.

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Боевая машина десанта (БМД-4М), которую производит оборонное предприятие «Курганмашзавод», помогает в Донбассе уничтожать опорные пункты украинских националистов. Видео работы бронетехники по позициям противника опубликовано в соцсетях. «Уничтожение опорных пунктов противника под Кременной (ЛНР). Десантники на БМД-4М уничтожают позиции националистов ВСУ в лесу. Военные уничтожают один опорник за другим при помощи орудий 100-милимитрового калибра», — говорится в группе «ВДВ Псков ZOV» в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, что российские десантники показали огневую работу на курганских боевых машинах БМД-4М в зоне СВО. Также сообщалось, что военный назвал главные плюсы курганской бронемашины. По его словам, с нее можно стрелять прямо в окопы. Кроме этого, он отметил, что машина быстро наводится и стреляет. Еще один боец с позывным «Демон» похвалил БМД-4М за огневую мощь. Спецоперация на территории Украины идет с прошлого года. Президент России Владимир Путин заявлял, что е главная миссия — освобождение и защита Донбасса от геноцида киевского режима и нацбатов. Также задачами ВС РФ являются демилитаризация и денацификация Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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