Власти Екатеринбурга готовят послание для потомков

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов объявил сбор предложений по формированию новой капсулы времени, которую заложат в исторический День города, 18 ноября, и вскроют в 2073 году. Конструкция будет карбонной, поделился градоначальник.
«Если действующая капсула из нержавеющей стали, то новая будет из [высокопрочного] карбона», — передает слова Орлова корреспондент. Капсулу, заложенную в ноябре 1973-го, извлекут 18 августа — за день до официального 300-летия столицы Урала. Следующие три месяца потратят на расшифровку ее содержимого, добавил мэр. Оставить свои пожелания по наполнению новой капсулы горожане смогут по
Предполагается, что среди материалов окажутся не только письменные послания, но и видео, аудиозаписи, книги. И даже генплан до 2045 года, который пока разрабатывается. Орлов не исключил, что добавит что-то и от себя.
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