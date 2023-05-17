Глава МЧС Куренков отчитался перед Путиным о потерях во время пожаров в Свердловской области

Глава МЧС Куренков: в Свердловской области сгорело 455 строений и погибло два человека
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Присяга курсантов свердловского института МЧС. Екатеринбург, куренков александр
За время крупных пожаров в Свердловской области сгорело 455 строений Фото:
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Пожары в Свердловской области

Во время крупных пожаров в Свердловской области сгорело 455 строений, где проживали 670 человек. Об этом рассказал глава МЧС РФ Александр Куренков в ходе отчета перед президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на совещании Правительства России.

«Сгорело 455 строений, в том числе 60 жилых домов, где проживало 670 человек. Погибло два человека», — сказал Александр Куренков. Также в регионе насчитывается 27 очагов пожаров.

В пятикилометровой зоне действуют семь очагов. Количество увеличилось в полтора раза, а площадь пройденного огнем в 16 раз. В ликвидации пожаров было задействовано порядка двух тысяч спасателей.

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Во время крупных пожаров в Свердловской области сгорело 455 строений, где проживали 670 человек. Об этом рассказал глава МЧС РФ Александр Куренков в ходе отчета перед президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на совещании Правительства России. «Сгорело 455 строений, в том числе 60 жилых домов, где проживало 670 человек. Погибло два человека», — сказал Александр Куренков. Также в регионе насчитывается 27 очагов пожаров. В пятикилометровой зоне действуют семь очагов. Количество увеличилось в полтора раза, а площадь пройденного огнем в 16 раз. В ликвидации пожаров было задействовано порядка двух тысяч спасателей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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