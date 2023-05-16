16 мая 2023

Роспотребнадзор признал незаконной продажу в Перми кофе с грудным молоком

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Роспотребнадзор на ЖД вокзале. Челябинск, ржд, роспотребнадзор, жд вокзал челябинск, пригородные кассы
Роспотребнадзор проводит проверку Фото:

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю признало незаконной продажу кофе с грудным молоком, которую рекламирует одна из кофеен Перми. Надзорный орган начал проверку после сообщений в СМИ о новинке, сообщили в пресс-службе ведомства в ответ на запрос URA.RU.

«Грудное молоко не является пищевым продуктом, его оборот не регулируется требованиями технических регламентов, определяющих условия хранения, транспортировки и реализации пищевых продуктов. Реализация его под видом пищевых продуктов запрещена», — сообщили в Роспотребнадзоре.

Ранее в интернете появилась реклама пермской кофейни, которая продает кофе с грудным молоком молодых мам. На это обратил внимание депутат заксобрания Пермского края Олег Постников, который пообещал обратиться в Роспотребнадзор для проведения проверки.

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Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю признало незаконной продажу кофе с грудным молоком, которую рекламирует одна из кофеен Перми. Надзорный орган начал проверку после сообщений в СМИ о новинке, сообщили в пресс-службе ведомства в ответ на запрос URA.RU. «Грудное молоко не является пищевым продуктом, его оборот не регулируется требованиями технических регламентов, определяющих условия хранения, транспортировки и реализации пищевых продуктов. Реализация его под видом пищевых продуктов запрещена», — сообщили в Роспотребнадзоре. Ранее в интернете появилась реклама пермской кофейни, которая продает кофе с грудным молоком молодых мам. На это обратил внимание депутат заксобрания Пермского края Олег Постников, который пообещал обратиться в Роспотребнадзор для проведения проверки.
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