Роспотребнадзор признал незаконной продажу в Перми кофе с грудным молоком

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю признало незаконной продажу кофе с грудным молоком, которую рекламирует одна из кофеен Перми. Надзорный орган начал проверку после сообщений в СМИ о новинке, сообщили в пресс-службе ведомства в ответ на запрос URA.RU.
«Грудное молоко не является пищевым продуктом, его оборот не регулируется требованиями технических регламентов, определяющих условия хранения, транспортировки и реализации пищевых продуктов. Реализация его под видом пищевых продуктов запрещена», — сообщили в Роспотребнадзоре.
Ранее в интернете появилась реклама пермской кофейни, которая продает кофе с грудным молоком молодых мам. На это обратил внимание депутат заксобрания Пермского края Олег Постников, который пообещал обратиться в Роспотребнадзор для проведения проверки.
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