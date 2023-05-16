Роспотребнадзор признал незаконной продажу в Перми кофе с грудным молоком 17 мая 2023 в 16:19 Размер текста - 17 + Роспотребнадзор проводит проверку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю признало незаконной продажу кофе с грудным молоком, которую рекламирует одна из кофеен Перми. Надзорный орган начал проверку после сообщений в СМИ о новинке, сообщили в пресс-службе ведомства в ответ на запрос URA.RU. «Грудное молоко не является пищевым продуктом, его оборот не регулируется требованиями технических регламентов, определяющих условия хранения, транспортировки и реализации пищевых продуктов. Реализация его под видом пищевых продуктов запрещена», — сообщили в Роспотребнадзоре. Ранее в интернете появилась реклама пермской кофейни, которая продает кофе с грудным молоком молодых мам. На это обратил внимание депутат заксобрания Пермского края Олег Постников, который пообещал обратиться в Роспотребнадзор для проведения проверки. Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю признало незаконной продажу кофе с грудным молоком, которую рекламирует одна из кофеен Перми. Надзорный орган начал проверку после сообщений в СМИ о новинке, сообщили в пресс-службе ведомства в ответ на запрос URA.RU. «Грудное молоко не является пищевым продуктом, его оборот не регулируется требованиями технических регламентов, определяющих условия хранения, транспортировки и реализации пищевых продуктов. Реализация его под видом пищевых продуктов запрещена», — сообщили в Роспотребнадзоре. Ранее в интернете появилась реклама пермской кофейни, которая продает кофе с грудным молоком молодых мам. На это обратил внимание депутат заксобрания Пермского края Олег Постников, который пообещал обратиться в Роспотребнадзор для проведения проверки. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям