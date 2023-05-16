16 мая 2023

Пермский депутат обратится в Роспотребнадзор из-за рекламы кофе с грудным молоком

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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XV заседание Законодательного собрания Пермского края. Пермь, постников олег
Также Олег Постников поднимет вопрос о налоговых отчислениях премячек Фото:

Депутат заксобрания Пермского края Олег Постников опубликовал пост в своем telegram-канале по поводу рекламы пермской кофейни, которая продает кофе с женским грудным молоком. В беседе с URA.RU чиновник заявил, что намерен обращаться в Роспотребнадзор по этому поводу.

«Готовлю обращение в Роспотребнадзор и в налоговую, оформлены ли мамочки как самозанятые» — заявил Постников. Также депутата волнует, есть ли ГОСТ для такой продукции и не болеют ли пермячки, готовые поставлять молоко.

Ранее в интернете появилась реклама пермской кофейни, где начали продавать кофе с грудным женским молоком. Владелец уверяет, что молоко ему приносят со всеми справками. Стоимость напитка достаточно высокая — 650 рублей за стаканчик.

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Депутат заксобрания Пермского края Олег Постников опубликовал пост в своем telegram-канале по поводу рекламы пермской кофейни, которая продает кофе с женским грудным молоком. В беседе с URA.RU чиновник заявил, что намерен обращаться в Роспотребнадзор по этому поводу. «Готовлю обращение в Роспотребнадзор и в налоговую, оформлены ли мамочки как самозанятые» — заявил Постников. Также депутата волнует, есть ли ГОСТ для такой продукции и не болеют ли пермячки, готовые поставлять молоко. Ранее в интернете появилась реклама пермской кофейни, где начали продавать кофе с грудным женским молоком. Владелец уверяет, что молоко ему приносят со всеми справками. Стоимость напитка достаточно высокая — 650 рублей за стаканчик.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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