Пермский депутат обратится в Роспотребнадзор из-за рекламы кофе с грудным молоком

Депутат заксобрания Пермского края Олег Постников опубликовал пост в своем telegram-канале по поводу рекламы пермской кофейни, которая продает кофе с женским грудным молоком. В беседе с URA.RU чиновник заявил, что намерен обращаться в Роспотребнадзор по этому поводу.
«Готовлю обращение в Роспотребнадзор и в налоговую, оформлены ли мамочки как самозанятые» — заявил Постников. Также депутата волнует, есть ли ГОСТ для такой продукции и не болеют ли пермячки, готовые поставлять молоко.
Ранее в интернете появилась реклама пермской кофейни, где начали продавать кофе с грудным женским молоком. Владелец уверяет, что молоко ему приносят со всеми справками. Стоимость напитка достаточно высокая — 650 рублей за стаканчик.
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