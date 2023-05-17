В Кургане будут судить бывшего пристава за помощь осужденному

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Репетиция парада Победы. Челябинск, силовики, пристав, фссп, судебный пристав
Ранее пристава штрафовали за аналогичные преступления Фото:

Бывшего судебного пристава будут судить в Кургане за то, что он помог осужденному раньше времени выполнить обязательные работы. Данная информация была размещена 17 мая на сайте СУ СК РФ по Курганской области.

«По данным следствия, в феврале 2022 года обвиняемый изготовил табель учета рабочего времени от имени одного из предприятий, в который внес заведомо ложные сведения об отбытии на нем обязательных работ гражданами, которым судом назначено административное наказание в виде обязательных работ. <…> Табель учета рабочего времени пристав приобщил к материалам исполнительных производств должников, незаконно получив таким образом основания для их прекращения», — указано в сообщении.

Нарушение обнаружили сотрудники отдела экономической безопасности УМВД. Мужчину обвиняют в превышении должностных полномочий и служебном подлоге. До этого его штрафовали за аналогичные преступления. Уголовное дело в ближайшее время рассмотрит суд.

Ранее бывшего судебного пристава оштрафовали на 450 тысяч рублей. В январе он внес ложные сведения в девять исполнительных производств, подписав постановления своей электронной подписью.

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Бывшего судебного пристава будут судить в Кургане за то, что он помог осужденному раньше времени выполнить обязательные работы. Данная информация была размещена 17 мая на сайте СУ СК РФ по Курганской области. «По данным следствия, в феврале 2022 года обвиняемый изготовил табель учета рабочего времени от имени одного из предприятий, в который внес заведомо ложные сведения об отбытии на нем обязательных работ гражданами, которым судом назначено административное наказание в виде обязательных работ. <…> Табель учета рабочего времени пристав приобщил к материалам исполнительных производств должников, незаконно получив таким образом основания для их прекращения», — указано в сообщении. Нарушение обнаружили сотрудники отдела экономической безопасности УМВД. Мужчину обвиняют в превышении должностных полномочий и служебном подлоге. До этого его штрафовали за аналогичные преступления. Уголовное дело в ближайшее время рассмотрит суд. Ранее бывшего судебного пристава оштрафовали на 450 тысяч рублей. В январе он внес ложные сведения в девять исполнительных производств, подписав постановления своей электронной подписью.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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