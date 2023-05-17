В Кургане будут судить бывшего пристава за помощь осужденному

Ранее пристава штрафовали за аналогичные преступления Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывшего судебного пристава будут судить в Кургане за то, что он помог осужденному раньше времени выполнить обязательные работы. Данная информация была размещена 17 мая на сайте СУ СК РФ по Курганской области.

«По данным следствия, в феврале 2022 года обвиняемый изготовил табель учета рабочего времени от имени одного из предприятий, в который внес заведомо ложные сведения об отбытии на нем обязательных работ гражданами, которым судом назначено административное наказание в виде обязательных работ. <…> Табель учета рабочего времени пристав приобщил к материалам исполнительных производств должников, незаконно получив таким образом основания для их прекращения», — указано в сообщении.

Нарушение обнаружили сотрудники отдела экономической безопасности УМВД. Мужчину обвиняют в превышении должностных полномочий и служебном подлоге. До этого его штрафовали за аналогичные преступления. Уголовное дело в ближайшее время рассмотрит суд.

Ранее бывшего судебного пристава оштрафовали на 450 тысяч рублей. В январе он внес ложные сведения в девять исполнительных производств, подписав постановления своей электронной подписью.