В Кургане бывший судебный пристав заплатит 450 тысяч рублей за подлог

13 декабря 2022 в 16:27 Размер текста - 17 +

Судебный пристав совершил подлог, избавив должников от обязательных работ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане бывший судебный пристав признан виновным в превышении должностных полномочий и служебном подлоге. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 450 тысяч рублей, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Курганской области. «41-летний житель Кургана признан виновным в совершении сорока девяти преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог), одного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). В судебном заседании подсудимый свою вину признал в полном объеме. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 450000 рублей», — говорится в сообщении прокуратуры. Приговор суда в законную силу не вступил. Суд установил, что пристав Курганского городского отделения в январе 2022 года изготовил табели учета рабочего времени для должников, которые получили наказание в виде обязательных работ. Пристав прекратил исполнительные производства, хотя фактически должники остались безнаказанными. Ложные сведения он внес в девять исполнительных производств, подписав постановления своей электронной подписью. Ранее URA.RU писало, что в отношении бывшего пристава было заведено уголовное дело. Подлог в исполнительных производствах обнаружили сотрудники отдела экономической безопасности УМВД. Расследованием занимался СУ СК РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Кургане бывший судебный пристав признан виновным в превышении должностных полномочий и служебном подлоге. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 450 тысяч рублей, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Курганской области. «41-летний житель Кургана признан виновным в совершении сорока девяти преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог), одного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). В судебном заседании подсудимый свою вину признал в полном объеме. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 450000 рублей», — говорится в сообщении прокуратуры. Приговор суда в законную силу не вступил. Суд установил, что пристав Курганского городского отделения в январе 2022 года изготовил табели учета рабочего времени для должников, которые получили наказание в виде обязательных работ. Пристав прекратил исполнительные производства, хотя фактически должники остались безнаказанными. Ложные сведения он внес в девять исполнительных производств, подписав постановления своей электронной подписью. Ранее URA.RU писало, что в отношении бывшего пристава было заведено уголовное дело. Подлог в исполнительных производствах обнаружили сотрудники отдела экономической безопасности УМВД. Расследованием занимался СУ СК РФ.