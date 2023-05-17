На полки екатеринбургских магазинов завезли сотни тонн арбузов из Ирана

На полки магазинов Екатеринбурга поступило 305 тонн арбузов из Ирана. Об этом рассказали в пресс-службе Россельхознадзора по Свердловской области.
«С начала мая в Екатеринбург на плодоовощную базу поступило 305 тонн арбузов. Плоды происхождением из Исламской Республики Иран», — сказано в сообщении.
Сотрудники отдела карантинного фитосанитарного контроля совместно со специалистами лаборатории ФГБУ «Свердловский референтный центр Россельхознадзора» провели фитосанитарный контроль ввезенной продукции. В ходе проверки плодов карантинные объекты не обнаружены.
Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области нашли зараженные болезнями томаты, яблоки и лимоны. На плодах обнаружили голубую и серую головчатую плесень.
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