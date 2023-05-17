На полки екатеринбургских магазинов завезли сотни тонн арбузов из Ирана

17 мая 2023 в 17:37 Размер текста - 17 +

В Екатеринбург привезли 305 тонн арбузов из Ирана Фото: Денис Моргунов © URA.RU На полки магазинов Екатеринбурга поступило 305 тонн арбузов из Ирана. Об этом рассказали в пресс-службе Россельхознадзора по Свердловской области. «С начала мая в Екатеринбург на плодоовощную базу поступило 305 тонн арбузов. Плоды происхождением из Исламской Республики Иран», — сказано в сообщении. Сотрудники отдела карантинного фитосанитарного контроля совместно со специалистами лаборатории ФГБУ «Свердловский референтный центр Россельхознадзора» провели фитосанитарный контроль ввезенной продукции. В ходе проверки плодов карантинные объекты не обнаружены. Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области нашли зараженные болезнями томаты, яблоки и лимоны. На плодах обнаружили голубую и серую головчатую плесень.

На полки магазинов Екатеринбурга поступило 305 тонн арбузов из Ирана. Об этом рассказали в пресс-службе Россельхознадзора по Свердловской области. «С начала мая в Екатеринбург на плодоовощную базу поступило 305 тонн арбузов. Плоды происхождением из Исламской Республики Иран», — сказано в сообщении. Сотрудники отдела карантинного фитосанитарного контроля совместно со специалистами лаборатории ФГБУ «Свердловский референтный центр Россельхознадзора» провели фитосанитарный контроль ввезенной продукции. В ходе проверки плодов карантинные объекты не обнаружены. Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области нашли зараженные болезнями томаты, яблоки и лимоны. На плодах обнаружили голубую и серую головчатую плесень.