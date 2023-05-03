03 мая 2023

В Свердловской области нашли зараженные яблоки, лимоны и томаты

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Магазин Пятерочка у ЖК Балтым парк. Верхняя Пышма, фрукты, яблоки
В партии фруктов и овощей выявили «букет» возбудителей заболеваний Фото:

В Свердловской области нашли зараженные болезнями томаты, яблоки и лимоны, сообщили в региональном референтном центре Россельхознадзора. Опасные фрукты и овощи на исследования отправила крупная торговая сеть, у которой масса продуктовых магазинов в Екатеринбурге.

«На свежих лимонах, томатах и яблоках нашли различные болезни. Образцы на исследование направила популярная в Екатеринбурге торговая сеть», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Специалисты лаборатории обнаружили на лимонах возбудителя сухой черной гнили (плеоспороза) и голубую плесень, на яблоках — возбудителя монилиоза. На томатах сотрудники ведомства нашли черную бактериальную пятнистость и серую головчатую плесень.

Ранее URA.RU сообщало, что в свердловские магазины пустили в продажу тонны киви, зараженных китайским паразитом. В крупной партии нашли карантинного вредителя — тутовую щитовку.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Свердловской области нашли зараженные болезнями томаты, яблоки и лимоны, сообщили в региональном референтном центре Россельхознадзора. Опасные фрукты и овощи на исследования отправила крупная торговая сеть, у которой масса продуктовых магазинов в Екатеринбурге. «На свежих лимонах, томатах и яблоках нашли различные болезни. Образцы на исследование направила популярная в Екатеринбурге торговая сеть», — говорится в сообщении ведомства в Telegram. Специалисты лаборатории обнаружили на лимонах возбудителя сухой черной гнили (плеоспороза) и голубую плесень, на яблоках — возбудителя монилиоза. На томатах сотрудники ведомства нашли черную бактериальную пятнистость и серую головчатую плесень. Ранее URA.RU сообщало, что в свердловские магазины пустили в продажу тонны киви, зараженных китайским паразитом. В крупной партии нашли карантинного вредителя — тутовую щитовку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...