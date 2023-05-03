В Свердловской области нашли зараженные яблоки, лимоны и томаты

В партии фруктов и овощей выявили «букет» возбудителей заболеваний Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Свердловской области нашли зараженные болезнями томаты, яблоки и лимоны, сообщили в региональном референтном центре Россельхознадзора. Опасные фрукты и овощи на исследования отправила крупная торговая сеть, у которой масса продуктовых магазинов в Екатеринбурге.

«На свежих лимонах, томатах и яблоках нашли различные болезни. Образцы на исследование направила популярная в Екатеринбурге торговая сеть», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Специалисты лаборатории обнаружили на лимонах возбудителя сухой черной гнили (плеоспороза) и голубую плесень, на яблоках — возбудителя монилиоза. На томатах сотрудники ведомства нашли черную бактериальную пятнистость и серую головчатую плесень.

Ранее URA.RU сообщало, что в свердловские магазины пустили в продажу тонны киви, зараженных китайским паразитом. В крупной партии нашли карантинного вредителя — тутовую щитовку.