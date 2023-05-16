Власти ХМАО объявили о реконструкции аэропорта в Нижневартовске

17 мая 2023 в 17:41 Размер текста - 17 +

На реконструкцию отводится три года Фото: Александр Елизаров © URA.RU Власти ХМАО объявили о начале реконструкции аэропорта в Нижневартовске. Об этом было объявлено на заседание координационного совета Югры по вопросам возведения объектов капитального строительства, который провела губернатор округа Наталья Комарова. Информация о встрече была опубликована на сайте правительства ХМАО. «Реконструкция будет осуществляться на внебюджетные средства „Нижневартовскавиа“ с мая 2023 года по 2026 год. Проектная инициатива включает в себя мероприятия по модернизации имущественного комплекса аэропорта, в том числе терминалов внутренних и международных воздушных линий, объектов внутренней инфраструктуры, топливно-заправочного комплекса», — сообщается на сайте. Губернатор округа отметила, что данный проект важен не только для округа, но и для всей страны, и его реализация должна пройти в кратчайшие сроки. «Нижневартовский аэропорт имеет для страны большое значение. В этой связи проект должен быть реализован в кратчайшие сроки и выполнен безукоризненно», — сообщила Комарова. Ранее URA.RU сообщало, что на реконструкцию взлетно-посадочной полосы в аэропорту Нижневартовска потратили 2,6 миллиарда рублей. Деньги на строительные работы были выделены из окружного бюджета.

Власти ХМАО объявили о начале реконструкции аэропорта в Нижневартовске. Об этом было объявлено на заседание координационного совета Югры по вопросам возведения объектов капитального строительства, который провела губернатор округа Наталья Комарова. Информация о встрече была опубликована на сайте правительства ХМАО. «Реконструкция будет осуществляться на внебюджетные средства „Нижневартовскавиа“ с мая 2023 года по 2026 год. Проектная инициатива включает в себя мероприятия по модернизации имущественного комплекса аэропорта, в том числе терминалов внутренних и международных воздушных линий, объектов внутренней инфраструктуры, топливно-заправочного комплекса», — сообщается на сайте. Губернатор округа отметила, что данный проект важен не только для округа, но и для всей страны, и его реализация должна пройти в кратчайшие сроки. «Нижневартовский аэропорт имеет для страны большое значение. В этой связи проект должен быть реализован в кратчайшие сроки и выполнен безукоризненно», — сообщила Комарова. Ранее URA.RU сообщало, что на реконструкцию взлетно-посадочной полосы в аэропорту Нижневартовска потратили 2,6 миллиарда рублей. Деньги на строительные работы были выделены из окружного бюджета.