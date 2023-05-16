16 мая 2023

Власти ХМАО объявили о реконструкции аэропорта в Нижневартовске

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт 3. Нижневартовск, аэропорт, терминал, аэропорт нижневартовск
На реконструкцию отводится три года Фото:

Власти ХМАО объявили о начале реконструкции аэропорта в Нижневартовске. Об этом было объявлено на заседание координационного совета Югры по вопросам возведения объектов капитального строительства, который провела губернатор округа Наталья Комарова. Информация о встрече была опубликована на сайте правительства ХМАО.

«Реконструкция будет осуществляться на внебюджетные средства „Нижневартовскавиа“ с мая 2023 года по 2026 год. Проектная инициатива включает в себя мероприятия по модернизации имущественного комплекса аэропорта, в том числе терминалов внутренних и международных воздушных линий, объектов внутренней инфраструктуры, топливно-заправочного комплекса», — сообщается на сайте.

Губернатор округа отметила, что данный проект важен не только для округа, но и для всей страны, и его реализация должна пройти в кратчайшие сроки. «Нижневартовский аэропорт имеет для страны большое значение. В этой связи проект должен быть реализован в кратчайшие сроки и выполнен безукоризненно», — сообщила Комарова.

Ранее URA.RU сообщало, что на реконструкцию взлетно-посадочной полосы в аэропорту Нижневартовска потратили 2,6 миллиарда рублей. Деньги на строительные работы были выделены из окружного бюджета.

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Власти ХМАО объявили о начале реконструкции аэропорта в Нижневартовске. Об этом было объявлено на заседание координационного совета Югры по вопросам возведения объектов капитального строительства, который провела губернатор округа Наталья Комарова. Информация о встрече была опубликована на сайте правительства ХМАО. «Реконструкция будет осуществляться на внебюджетные средства „Нижневартовскавиа“ с мая 2023 года по 2026 год. Проектная инициатива включает в себя мероприятия по модернизации имущественного комплекса аэропорта, в том числе терминалов внутренних и международных воздушных линий, объектов внутренней инфраструктуры, топливно-заправочного комплекса», — сообщается на сайте. Губернатор округа отметила, что данный проект важен не только для округа, но и для всей страны, и его реализация должна пройти в кратчайшие сроки. «Нижневартовский аэропорт имеет для страны большое значение. В этой связи проект должен быть реализован в кратчайшие сроки и выполнен безукоризненно», — сообщила Комарова. Ранее URA.RU сообщало, что на реконструкцию взлетно-посадочной полосы в аэропорту Нижневартовска потратили 2,6 миллиарда рублей. Деньги на строительные работы были выделены из окружного бюджета.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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